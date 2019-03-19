Çorum Jandarma ve Öğrenciler Birlikte Fidan Dikti

Kaynak: DHA

Jandarma ve öğrenciler birlikte fidan diktiÇorum'da Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 180'inci yıl dönümü nedeniyle asker ve öğrenciler bir araya gelip fidan dikti.Kentte, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 180'inci yıl dönümü kapsamında, Orman İşletme Müdürlüğüne ait Çatak yolu üzerindeki alanda fidan dikim etkinliği düzenlendi. Etkinliğine askerlerin yanı sıra, öğrenciler ve çok sayıda öğrenci velisi de katıldı. Orman işletme müdürlüğü yetkilileri, öğrencilere nasıl fidan dikileceğe konusunda uygulamalı eğitim verdi. Etkinliğe katılan öğrenciler, eğitimin ardından jandarma personeli ile birlikte 180 fidanı toprakla buluşturdu. Etkinliğe katılan 6 yaşındaki ana sınıfı öğrencisi Büşra Yalçın 'Ağaç neden dikilir' sorusuna Ağaçlar öncelikle ormana fayda sağlıyor. Ağaçları kesmeyelim sulayıp büyütelim. Hatta ağaçların kurumuş dallarını da budayalım ve ağaçlarımız mutlu mutlu hep birlikte büyüsünler yanıtını vermesi, çevredekilerin takdirini topladı.'AĞAÇLAR ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİDİR'Etkinliğe destek veren Emine Düşkün (50) ise ? Ağaçlar çocuklarımızın geleceğidir. Depremi önler ve daha da pek çok faydası vardırö diyerek fidan dikiminin önemli olduğunu vurguladı.