Çorum kalesi'ndeki 30 bina için yıkım kararı alındı

Çorum halkının gündemini uzun yıllardır meşgul eden ve restore edilmesi için çalışmaların devam ettiği Çorum Kalesi içinde yıkılması öngörülen 30 parselin tamamı için yıkım kararı alındı.

Çorum kalesi'ndeki 30 bina için yıkım kararı alındı
09.06.2020 19:17 | Son Güncelleme: 09.06.2020 20:59
Çorum halkının gündemini uzun yıllardır meşgul eden ve restore edilmesi için çalışmaların devam ettiği Çorum Kalesi içinde yıkılması öngörülen 30 parselin tamamı için yıkım kararı alındı.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu nezdinde yürüttükleri çalışmaların meyvesini aldıklarını söyledi.

Kale'nin Çorum'un simgelerinden biri olduğunu ve kale içi ile civarının turizme kazandırılması için çalıştıklarını vurgulayan Belediye Başkanı Aşgın, "Kale, şehrimiz için çok önemli bir değere sahip. Şehrimizdeki tarihi eserlerden bazılarını turizme kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu eserlerin en önemlilerinden biri de Çorum Kalesi. Kale ile ilgili şekilde devam ettirdiğimiz çalışmalarımızda önemli bir aşamayı geride bırakmış olacağız. Daha önce 4 parselin yıkımını gerçekleştirdik. Şimdi de geriye kalan 30 parselin tamamının yıkımını gerçekleştireceğiz." dedi.

'Tarihi Kale, turizme kazandırılacak'

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Tarihi Çorum Kalesi'nde 15 yılı aşkın bir zamandır üzerinde çalışılan projelerin meyvesini almaya, Çorum'un en önemli tarihi yapılarından biri olan kalemizi ihya çalışmalarına başladık. Yıkım çalışmaları başlamadan önce arkadaşlarımız, kalemizde epey mesai harcadılar. Gerek belediyemizde bu işin uzmanı arkadaşlarımız, gerek müzemizde görev yapan arkadaşlarımız titiz bir çalışma yürüttü. Yapıların içerisinde bulunan Çorum Sivil Mimarisinin önemli örneklerinin her biri ayrı ayrı tespit edildi. Burada bulunan tüm eserleri proje bitiminde Çorum turizmine kazandıracağız. Yaklaşık 8 asırlık tarihi Çorum Kalesi alt yapısıyla, içerisindeki yapıların ihyasıyla, güçlendirilmiş duvarlarıyla gelecek nesillere bırakacağımız çok kıymetli bir eserdir. Bu kıymetin farkındayız. İnşallah şehrimizin tarihi yapılarından birini daha belediyemizin çalışmaları ile Çorum'un ve Türkiye'nin kültür eserleri havuzuna kazandırmış olacağız." şeklinde konuştu.

Bu çalışmalar sonunda kale içindeki metruk evlerin yıkılıp kale bedenlerinin ortaya çıkacağını sözlerine ekleyen Aşgın, 8 asırdan beri ayakta duran kalenin bu proje sonunda tüm güzelliği ve ihtişamı ile ortaya çıkacağını vurguladı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Halil İbrahim Aşgın, Ankara, Çorum, Kale, Güncel, Haber

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