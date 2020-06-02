ÇORUM Karaca yavrusuna biberonla süt içiriyorlar

Karaca yavrusuna biberonla süt içiriyorlarÇORUM'un Osmancık ilçesi Çampınarı Köyü'nde bulunan 20 günlük karaca yavrusu bakım altına alındığı hayvan barınağında görevliler tarafından biberonla beslendi.

02.06.2020 14:50 | Son Güncelleme: 02.06.2020 14:57
Karaca yavrusuna biberonla süt içiriyorlar
ÇORUM'un Osmancık ilçesi Çampınarı Köyü'nde bulunan 20 günlük karaca yavrusu bakım altına alındığı hayvan barınağında görevliler tarafından biberonla beslendi. Osmancık ilçesi Çampınarı Köyü'nde dün akşam köylüler tarafından ormanlık alanda karaca yavrusu bulundu. Vatandaşlar bir süre yavru karacanın annesini bekledi. Annesi bulunamayan yavru karaca Doğal Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiipleri aracılığı ile Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Geçici Hayvan Bakımevi'ne getirildi. Bakımevinde koruma altına alınan yavru karacayı çalışanlar biberonla besledi.
'ÇOCUĞUMUZ GİBİ BAKIYORUZ'
Yaklaşık 20 günlük olan karaca yavrusunun Osmancık'ta vatandaşlar tarafından bulunduğunu belirten Veteriner Hekim Mehmet Gültekin, 'Arkadaşların bize söylediği yırtıcı hayvanlara yem olmaması için alındığı. Bir süre annesini beklemişler. Ama annesiz doğada yaşamını sürdüremeyeceği için bize getirdiler. 20 günlük olduğunu tahmin ediyoruz. Personellerimiz doğal laktozsuz kolay sindirilebilir sütle beslemesini yapıyor. 24 saat bakımı gerçekleştiriliyor. Kendi çocuğumuz gibi bakıyoruz. Bebek olduğu için sürekli karnı acıkıyor sık sık besliyoruz" dedi. ÇORUM Karaca yavrusuna biberonla süt içiriyorlar

Kaynak: DHA

Etiketler: Osmancık, Çorum, Güncel, Haber

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