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Çorum kayalıklara mahsur kalan keçi ve yavruları kurtarıldı

Kayalıklara mahsur kalan keçi ve yavruları kurtarıldıÇORUM'un Osmancık ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan keçi ile 2 yavrusu, AKUT ekiplerince kurtarıldı.

08.01.2020 17:24 | Son Güncelleme: 08.01.2020 17:30
Kayalıklara mahsur kalan keçi ve yavruları kurtarıldı
ÇORUM'un ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan keçi ile 2 yavrusu, AKUT ekiplerince kurtarıldı.
Güney Mahallesi'nde yaşayan Ali Sert'in 11 gün önce otlatmaya çıkardığı keçi ile iki yavrusu, çıktıkları kayalıklarda mahsur kaldı. Sert, kendi imkanlarıyla hayvanlarını kurtaramayınca, yetkililerden yardım istedi. Ankara'dan bölgeye gelen AKUT ekibi, keçileri ip yardımıyla bulunduğu yerden kurtardı. Keçilerine yem ve su veren Sert, AKUT ekibine teşekkür etti.
Çorum kayalıklara mahsur kalan keçi ve yavruları kurtarıldı

Osmancık, Güncel

Kaynak: DHA


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