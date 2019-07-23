Haberler» Güncel» Haber

ÇORUM Kayıp eşyalar sahiplerini bekliyor

Kayıp eşyalar sahiplerini bekliyorÇorum'da park ve bahçeler ile toplu taşıma araçlarında unutulan eşyalar sahiplerini bekliyor.

23.07.2019 13:08
Kayıp eşyalar sahiplerini bekliyor
Çorum'da park ve bahçeler ile toplu taşıma araçlarında unutulan eşyalar sahiplerini bekliyor.
Kentte toplu taşıma araçlarının yanı sıra park, bahçe ve terminallerde unutulan eşyalar, Zabıta Müdürlüğü'ne ait depoya götürülüyor. Burada sahiplerini bekleyen eşyalar arasında cep telefonu, ziynet eşyaları, cüzdan, gözlük, anahtar, ayakkabı, bilgisayar, bebek arabası, mutfak tüpü, bisiklet, tablet ile yüklü miktarda para bulunuyor. Depoda muhafaza edilen eşyalar, başvuru yapan sahiplerine teslim ediliyor.
'MÜRACAAT EDİP KAYIP EŞYALARINA KAVUŞSUNLAR'
Çorum Belediye Zabıta Komiseri Elvan Çiftçi, vatandaşlara çağrıda bulunarak, kendilerine müracaat etmeleri halinde kayıp eşyalarına kavuşabileceklerini söyledi. Çiftçi, Zabıta müdürlüğü olarak 24 saat hizmet vermekteyiz. Buluntu eşyalar bize getiriliyor. Biz de kayıp eşyaları tutanak karşılığı teslim alıyoruz. Nüfus cüzdanları, ehliyet, kredi kartları, gözlük, araç ve ev anahtarları, ayakkabı, cep telefonları, çantalar ve içinde para bulunan cüzdanların yanı sıra bebek arabası, bisiklet, dizüstü bilgisayarlar, mutfak tüpü, ziynet eşyası bile var. Bunların hepsi milli servet. Yıllardır bunları saklıyoruz. Vatandaşlarımızın kayıpları varsa, bize müracaat etsinler. Kayıp eşyalarına hemen kavuşurlarö dedi. ÇORUM Kayıp eşyalar sahiplerini bekliyor
Kaynak: DHA
Zabıta, Çorum, Güncel

Son Dakika Haberleri
13:12   Saray Bahçesi'nde Dede Korkut coşkusu
13:12   El freni çekilmeyen midibüs 2 otomobile çarptı
13:12   İnternet kafede hırsızlık anı güvenlik kamerasında
13:12   Edirne'den kısa kısa
13:11   TÜMSİAD'tan Müftü Işıldar'a ziyaret
13:11   Nijerya'da asker ve polise başörtüsü serbestliği talebi
13:11   Binali Yıldırım: Amerika, Türkiye'nin güvenlik endişesine duyarsız kalamaz