Çorum Kaza Yapan Motosiklet Sürücüsünün Elini Bırakmadı

Çorum
'da kaza yapan motosiklet sürücüsünün yardımına çevredeki esnaflar koştu. Bir vatandaş ambulans gelene kadar yaralı motosiklet sürücüsünün elini tutarak destek oldu.
Kaza Çorum kent merkezi Gazi 6'ıncı Sokakta meydana geldi. İddiaya göre 20 yaşındaki Vahit Can Kaplan
, motosikletiyle seyir halindeyken, direksiyon hakimiyetini kaybedip yoldan çıktı. Devrilen motosiklet sürüklendi. Kaplan ise yaralandı. Yaralı sürücünün yardımına çevredeki esnaflar yetişti. Bir vatandaş ambulans gelene kadar yaralı sürücünün elini bırakmadı. Vahit Can Kaplan olay yerine gelen ambulansla Hitit Üniversitesi
Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.
Çorum
21 Kasım 2018 Çarşamba 18:21