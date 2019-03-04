Çorum Koca Dehşetini Yaşayan Sakine: Hayatımı Havaya Ateş Eden Kadına Borçluyum

Koca dehşetini yaşayan Sakine: Hayatımı havaya ateş eden kadına borçluyum (2)
SAKİNE'YE KADIN MECLİSİ'NDEN DESTEK Çorum
Kadın Meclisi, kentte sokak ortasında boşanma aşamasındaki eşi Muzaffer B.'nin bıçaklı saldırısında yaralanan ve tedavisinin ardından taburcu olan Sakine B.' yle ilgili açıklamada bulundu, olayın hukuki boyutunun takipçisi olacaklarını duyurdu. Kadın Meclisi adına konuşan Eylem Aka Kaya, 'Olayın olduğu gün Sakine, eşi tarafından vücudunun büyük bir bölümünden defalarca bıçaklanmış. Olaya tanık olan bir başka kadın elindeki tabancayla havaya ateş açarak Sakine kurtardı. Biz Kadın Meclisi olarak hep Sakine'nin yanında olacağız. Onun mahkemelerini takip edeceğiz. Sakine şimdi hayata tutunmaya çalışıyor. 2 çocuğuna bakmaya çalışacak. Biz de ona her türlü desteği vereceğiz' dedi.
Çorum, Güncel
Kaynak: DHA