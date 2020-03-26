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ÇORUM 'Koronavirüs karantinasından kaçmış' ihbarı ekipleri alarma geçirdi

'Koronavirüs karantinasından kaçmış' ihbarı ekipleri alarma geçirdiÇORUM'da kendilerinden sigara isteyen Ahmet Eren Ö.'yü (19), 'koronavirüs karantinasından kaçmış' diye asılsız ihbar eden 2 kişi, polis ve sağlık ekiplerini alarma geçirdi.

26.03.2020 00:24 | Son Güncelleme: 26.03.2020 00:26
' Koronavirüs karantinasından kaçmış' ihbarı ekipleri alarma geçirdi
ÇORUM'da kendilerinden sigara isteyen Ahmet Eren Ö.'yü (19), 'koronavirüs karantinasından kaçmış' diye asılsız ihbar eden 2 kişi, polis ve sağlık ekiplerini alarma geçirdi. Kısa süreliğine ambulansta gözetim altına alınan Ahmet Eren Ö. olduğu belirlenen kişi, karantina altında olmadığı anlaşılınca bırakıldı.
Olay, saat 22.00 sıralarında Ulukavak Mahallesi Maral Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüyen Ahmet Eren Ö., tanımadığı iki kişiden sigara istedi. Sigarayı alan Ahmet Eren Ö., uzaklaştı. Sigara veren 2 kişi polisi arayarak 'hastanede koronavirüs karantinasından kaçan var' ihbarında bulundu. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri, özel kıyafetler giyerek harekete geçti. Polis ekipleri, Ahmet Eren Ö.?yü caddede yürürken buldu. Polis ekiplerinin "Koronavirüs karantinasından kaçtığın söyleniyor" dediği Ahmet Eren Ö. "hastanede karantina altında değilim" yanıtı verdi. Sağlık ekiplerinin ambulansa aldığı Ahmet Eren Ö., gözetim altında tutuldu. Hastanelerle irtibat kuran sağlık ekipleri, karantina altında olmadığının belirlenmesi üzerine Ahmet Eren Ö.'yü bıraktı.
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ÇORUM ’Koronavirüs karantinasından kaçmış’ ihbarı ekipleri alarma geçirdi

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Ahmet Eren, Polis, Güncel

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ÇORUM 'Koronavirüs karantinasından kaçmış' ihbarı ekipleri alarma geçirdi

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