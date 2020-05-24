ÇORUM Küçük Miray Şah, şehit babasının mezarına şeker bıraktı

Küçük Miray Şah, şehit babasının mezarına şeker bıraktıÇORUM'da, 2016 yılında Şırnak'ta şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Habib Gökçen'in kızı Miray Şah Gökçe (5) babasının mezarına şeker bırakıp, dua etti.

24.05.2020 17:09 | Son Güncelleme: 24.05.2020 17:16
Küçük Miray Şah, şehit babasının mezarına şeker bıraktı
ÇORUM'da, 2016 yılında Şırnak'ta şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Habib Gökçen'in kızı Miray Şah Gökçe (5) babasının mezarına şeker bırakıp, dua etti.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağından muaf tutulan şehit aileleri, şehitlikleri ziyaret ediyor. Şehit mezarlarının başında Kuran-ı Kerim okuyarak dua eden şehit yakınları gözyaşı döktü. 2016 yılında Şırnak'ta şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Habib Gökçen'in kızı Miray Şah Gökçe de annesi ile birlikte babasının mezarına geldi. Babasının mezarına şeker bırakıp, dua eden küçük kız herkesi duygulandırdı. ÇORUM Küçük Miray Şah, şehit babasının mezarına şeker bıraktı

Kaynak: DHA

Etiketler: Gökçen, Şırnak, Güncel, Haber

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