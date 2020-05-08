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ÇORUM Kumbaralarını kampanyaya bağışladılar

Kumbaralarını kampanyaya bağışladılarÇORUM'da 6 yaşındaki Ervanur Zeynep ve kardeşi 5 yaşındaki Muhammed Taha Çıtak, kumbaralarını 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

08.05.2020 16:45 | Son Güncelleme: 08.05.2020 16:47
Kumbaralarını kampanyaya bağışladılar
ÇORUM'da 6 yaşındaki Ervanur Zeynep ve kardeşi 5 yaşındaki Muhammed Taha Çıtak, kumbaralarını 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.
Türkiye genelinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Biz bize yeteriz Türkiye'm' sloganıyla başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na, bir destek de Ervanur Zeynep ve Muhammed Taha Çıtak kardeşlerden geldi. Sokağa çıkmadığı için evde kalan Çıtak kardeşler, kumbaralarında biriktirdiği paraları, kampanyaya bağışlamak istedi. Bunun üzerine Çorum Valiliği ile irtibata geçen çocukların yakınları bu konuda yardım istedi. Belirtilen adrese giden görevliler, çocukların aileleriyle görüşüp kumbaraları teslim aldı. Ekipler, kumbaradaki paraları hesaba yatırıp, dekontları da aileye teslim etti.
Çorum Vali Mustafa Çiftçi de, kumbaralarında biriktirdikleri paraları kampanyaya bağışlayan Çıtak kardeşlere çeşitli hediyeler gönderdi. İki kardeş, sürpriz hediyeler karşısında mutluluk yaşarken Vali Çiftçi'ye teşekkür etti. ÇORUM Kumbaralarını kampanyaya bağışladılar

Kaynak: DHA

Etiketler: Muhammed Taha, Çorum, Çıtak, Güncel, Haber

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