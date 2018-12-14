Çorum Kuyuya Düşen At İş Makinesiyle Kurtarıldı

Kuyuya düşen at, iş makinesiyle kurtarıldı Çorum
'da logar kuyusuna düşen at, itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu kepçe yardımıyla kurtarıldı. Saatlerce kuyuda mahsur kalan ata veterinerler tarafından da ilk tedavisi yapıldı.
Ulukavak Mahallesi Söğütlü
Evler 34. Sokak üzerinde açık lagar kuyusuna düşen atın iniltisini duyan çevredekiler, durumu itfiyaye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaite ekipleri, uzun süredir mahsur kaldığı düşünülen atı bulunduğu yerden çıkartmak için çalışma başlattı. Atı kurtaramada bir süre başarılı olamayan ekipler, belediyeden iş makinesi yardımında bulundu. Bölgeye gelen iş makinesi kepçesiyle kuyunun ağzı genişletildi. Ekipler, düştüğü kuyuda hareketsiz bekleyen atın gövdesine halat bağladı. İş makinesi yardımıyla hatatın bağlı olduğu at, bulunduğu kuyudan dışarı çıkartıldı. Vücudunda ve başında yaralar oluşan at, ayağa bir süre kalkamadı. Olay yerine gelen görevli veteriner hekimler, atı muayene edip ilk tedavisini yaptı. At daha sonra yine kepçe yardımıyla bir araca konularak hayvan barınağına götürüldü.
Söğütlü,İtfaiye,Çorum
14 Aralık 2018 Cuma 18:50