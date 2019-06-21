21.06.2019 15:10
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ÇORUM Laf atma kavgasında birbirlerini bıçakladılar

Laf atma kavgasında birbirlerini bıçakladılarÇORUM'da laf atma nedeniyle çıkan tartışmada Osman T. ile Emre S. birbirlerini bıçaklayarak yaraladı.

Laf atma kavgasında birbirlerini bıçakladılar
ÇORUM'da laf atma nedeniyle çıkan tartışmada Osman T. ile Emre S. birbirlerini bıçaklayarak yaraladı.
Olay, dün akşam saatlerinde Kale Mahallesi Hüyük Caddesi üzerinde bulunan Aşıklar tepesinde meydana geldi. İddialara göre, Osman T. ile Emre S. ve Hüseyin S., arasında laf atma meselesi yüzünden tartışmaya aşladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Osman T. ile Emre S., birbirlerini bıçakladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.ÇORUM Laf atma kavgasında birbirlerini bıçakladılar
Kaynak: DHA
Polis , Hüyük , Kale , Güncel

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