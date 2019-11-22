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Çorum'lu minikler tiyatro gösterisinde eğlendi

Çorum Belediyesi 7'den 70'e her kesime yönelik düzenlediği etkinliklerle Çorumluları kültürel etkinliklere doyuruyor.

22.11.2019 18:23 | Son Güncelleme: 22.11.2019 18:28Çorum'lu minikler tiyatro gösterisinde eğlendi
Belediyesi 7'den 70'e her kesime yönelik düzenlediği etkinliklerle Çorumluları kültürel etkinliklere doyuruyor.

Dünya Çocuk Günü vesilesiyle Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen "Ağaç Adam ve Tavşan Ponki" adlı tiyatro gösterisi minik izleyicilerini doyasıya eğlendirdi.

Eğlenceyle bütünleşik öğrenmenin çocukların gelişiminde oldukça etkili olduğunu belirten Belediye Başkan Yardımcısı Av. İsmail Yağbat, "Bugün burada miniklerimiz aileleri ile birlikte eğlenceli zaman geçirdiler. Bu tür kültürel etkinlikler çocukları eğlendirirken aynı zamanda onların kişisel gelişimlerini de olumlu yönde etkiliyor. Oyunun karakterlerinin hayvanlar olması ve oyunun ormanda geçmesi de miniklerimizde doğa ve hayvan sevgisinin kuvvetlenmesini sağlıyor" dedi. - ÇORUM

Dünya Çocuk Günü, Buhara, Çorum, Güncel

Kaynak: İHA

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