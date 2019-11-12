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Çorum mahallede baz istasyonu gerginliği

Mahallede baz istasyonu gerginliğiÇorum'un Ulukavak Mahallesi'nde, bir GSM şirketi tarafından kurulması planlanan baz istasyonu için iş makineleri getirilip, çalışma başlatınca gerginlik çıktı.

12.11.2019 15:57 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:00
Mahallede baz istasyonu gerginliği
'un Ulukavak Mahallesi'nde, bir GSM şirketi tarafından kurulması planlanan baz istasyonu için iş makineleri getirilip, çalışma başlatınca gerginlik çıktı. Halkın tepkisi üzerine iş makineleri mahalleden götürüldü.
Ulukavak Mahallesi 2'nci Caddesi'ne, bu sabah, bir GSM şirketi tarafından kurulması planlanan baz istasyonu için iş makineleri getirildi. Ancak toplanan kalabalık, mahallelerinde baz istasyonu istemediklerini söyleyerek, görevlilere tepki gösterdi. Gerginliğin büyümesi üzerine mahalleye İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser gelip, vatandaşlarla görüştü.
Ulukavak Mahallesi Muhtarı Hanefi Özdemir, 'Şu anda valiliğe, savcılığa dilekçe verdim. Halk istemediği takdirde buraya çivi çaktırmayızö dedi. Baz istasyonu kurulmasını vatandaşların istemediğini kaydeden Özdemir, Ben halkımın yanındayım. Halkımın yanında var gücümle çalışırım. İsterlerse beni muhtarlıktan alsınlar. Benim korkum yok. Halkım ne derse, ben varım. Bu baz istasyonunu kuracaklar, çocukları düşünsünö diye konuştu.
Mahalle halkından Duriye Yıldırım (70) da, 'Hepimiz karşıyız. Zaten hastayız, burada ölmek istemiyoruz dedi. Tepkiler üzerine iş makineleri ve görevliler, mahalleden ayrıldı.
Çorum mahallede baz istasyonu gerginliği

Selçuk, Sabah, Çorum, Güncel

Kaynak: DHA


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