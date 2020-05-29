ÇORUM Maskesiz olanlar camiye alınmadı

Maskesiz olanlar camiye alınmadıÇORUM'da yeniden ibadete açılan Ulu Cami'de ilk cuma namazı kılındı.

29.05.2020 16:32 | Son Güncelleme: 29.05.2020 16:39
Maskesiz olanlar camiye alınmadı
ÇORUM'da yeniden ibadete açılan Ulu Cami'de ilk cuma namazı kılındı. Maskesiz vatandaşlar camiye alınmazken, evinden seccade getirmeyenler de geri çevrildi. Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında geçici olarak cemaatin alınmadığı Ulu Cami, cuma namazı ile birlikte yeniden kapılarını açtı. Cuma namazı öncesi, polis ekipleri cami önünde güvenlik önlemi aldı. Vatandaşlar da sosyal mesafe kuralına uyarak, saf tuttu.
Maskesiz vatandaşlar camiye alınmazken, evinden seccade getirmeyenler de geri çevrildi. Yere karton sererek cuma namazı kılmak isteyenlere izin verilmedi. Bazı vatandaşlar ise montlarını yere sererek namaz kıldı. Sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstü vatandaşların da cuma namazı kılmasına izin verilmedi. Uzun bir aradan sonra cuma namazı kılacağı için heyecanlı olduğunu söyleyen ancak 65 yaş üzeri olduğu için camiye alınmayan Nazım Rençber (86), "Bilseydim evden çıkmazdım" dedi. ÇORUM Maskesiz olanlar camiye alınmadı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Güncel, Haber

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