ÇORUM Motosiklet kullanırken kalp krizi geçirip, öldü

Motosiklet kullanırken kalp krizi geçirip, öldüÇORUM'da üç tekerli motorsikletiyle giderken kalp krizi geçiren Yaşar Ulukavaklı (53), yaşamını yitirdi.

29.06.2020 15:27 | Son Güncelleme: 29.06.2020 16:23
Motosiklet kullanırken kalp krizi geçirip, öldü
ÇORUM'da üç tekerli motorsikletiyle giderken kalp krizi geçiren Yaşar Ulukavaklı (53), yaşamını yitirdi.
Olay, kent merkezinde taş ocağı yolunda meydana geldi. Yaşar Ulukavaklı, 3 tekerli motosikletiyle seyir halindeyken aniden fenalaştı. Motosikleti güçlükle durduran Ulukavaklı, yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri Ulukavaklı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Yaşar Ulukavaklı'nın cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. ÇORUM Motosiklet kullanırken kalp krizi geçirip, öldü

Kaynak: DHA

Etiketler: Kalp Krizi, Motosiklet, Güncel, Haber
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