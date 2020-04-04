Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Çorum nikâh sarayı tadilata girdi

Çorum Belediyesi, Yunus Emre Parkı'nda bulunan Nikah Sarayını tadilata aldı.

04.04.2020 16:08 | Son Güncelleme: 04.04.2020 16:08
Çorum nikâh sarayı tadilata girdi
Çorum Belediyesi, Yunus Emre Parkı'nda bulunan Nikah Sarayını tadilata aldı. Nikahlar tadilat tamamlanana kadar geçici süreyle Şehitler Parkında oluşturulan evlendirme dairesinde kıyılacak.

Nikah Sarayında kapsamlı bir tadilat çalışması yapacaklarını vurgulayan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, tadilat çalışmaları tamamlanana kadar nikah işlemlerinin yeni yerinde sürdürüleceğini kaydetti.

Nikah sarayında kapsamlı bir tadilat çalışması yaptıklarını ifade eden Başkan Aşgın, tadilat çalışmalarından sonra nikah sarayının tüm eksikliklerinin giderilmiş ve daha modern yüzüyle Çorum halkının hizmetine sunulacağını kaydetti. Binaya su sızıntıları olduğu için bazı bölümlerinin çok fazla deforme olduğunu ve neredeyse kullanılamaz hale geldiğini kaydeden Başkan Aşgın, tüm bina çevresinin drenaj, yalıtım ve dolgu işlerinin de yenileneceğini sözlerine ekledi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Çorum, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Çorum nikâh sarayı tadilata girdi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Eşini koronadan kaybeden kadın anlattı! Sunucu canlı yayında ağladı Haberler
Eşini koronadan kaybeden kadın anlattı! Sunucu canlı yayında ağladı
İstanbullular dikkat! AKOM uyardı, 3 gün sürecek Haberler
İstanbullular dikkat! AKOM uyardı, 3 gün sürecek
Kovid-19 kabusu İngiltere’de de sürüyor! Bir günde 708 kişi can verdi Haberler
Kovid-19 kabusu İngiltere'de de sürüyor! Bir günde 708 kişi can verdi
Yasağa uymayan 20 yaş altı iki gence ceza! İşte ödeyecekleri meblağ Haberler
Yasağa uymayan 20 yaş altı iki gence ceza! İşte ödeyecekleri meblağ
Ülkesinde her gün yüzlerce kişi ölürken Trump’ın son çıkışına kimse anlam veremedi Haberler
Ülkesinde her gün yüzlerce kişi ölürken Trump'ın son çıkışına kimse anlam veremedi
Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilk şehir içi toplu ulaşım yasağı geldi Haberler
Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilk şehir içi toplu ulaşım yasağı geldi
CHP’li isim, koronavirüs salgınına yenik düştü Haberler
CHP'li isim, koronavirüs salgınına yenik düştü
İhtiyaç sahipleri rahatlayacak! Mansur Yavaş’tan hayırseverlere çağrı Haberler
İhtiyaç sahipleri rahatlayacak! Mansur Yavaş'tan hayırseverlere çağrı

Son Dakika Güncel Haberleri

16:42: Tekirdağ'dan kısa kısa - Haber 16:40: Akıntıda kaybolan Uzman Çavuş Güneş'i arama çalışmaları sürüyor - Haber 16:40: "Türkiye dost Gine'nin istikrar içinde kalkınma yönünde attığı adımları desteklemeye devam... - Haber 16:39: DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Haber 16:39: Akdeniz Belediyesi, zor durumdaki ailelerin yardımına koşuyor - Haber 16:13: AKOM, 3 gün sürecek fırtına ve yağışa karşı İstanbulluları uyardı - Haber 15:49: Son dakika: Tekirdağ Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşımı 15 gün durdurdu - Haber 15:14: Sokağa çıkma yasağına uymayan 20 yaşından küçük iki vatandaşa para cezası uygulandı - Haber 14:56: Mansur Yavaş'tan hayırseverlere, ihtiyaç sahiplerini rahatlatacak bir çağrı geldi - Haber 14:38: Son dakika: İstanbul'a giriş çıkış izni verilen istisnalar listesine iki madde daha eklendi - Haber 13:06: Koronavirüs, tedbirleri harfiyen uygulayan 17 bin nüfusluk ilçeye uğramadı - Haberler