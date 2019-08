ÇORUM ÖLEN KARDEŞİNİN ADINI 9 YILDIR TARLAYA YAZIYOR-1

ÇORUM'un Alaca ilçesinde esnaf Mesut Turan'ın (38) kardeşi Ömer Turan (23), 9 yıl önce kanser hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti. Mesut Turan kardeşinin anısını yaşatmak için ölüm yıldönümünde traktöre taktığı pulluk yardımıyla sürdüğü buğday tarlasına 'Ömer' yazıyor.Alaca ilçesindeki sanayi sitesinde esnaf olan 2 çocuk babası Mesut Turan'ın kardeşi Ömer Turan (23), 9 yıl önce kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kardeşinin ölümü ile yıkılan Mesut Turan, onun anısını yaşatmaya çalışıyor. Turan, ölüm yıldönümünde traktöre taktığı pulluk yardımıyla sürdüğü buğday tarlasına 'Ömer' yazıyor. Bir tepe yamacında bulunan tarladaki devasa boyuttaki 'Ömer' yazısını görenler, şaşkınlık yaşıyor. Tarlaya gelenler, 'Ömer' isminin hikayesini öğreniyor, fotoğraf çektiriyor.Kardeşinin ölmeden önce tarla ve bahçe işleriyle ilgilendiği belirten Mesut Turan, şimdi bu işleri kendisinin yaptığını söyledi. Turan, Kardeşimin iş yaptığı tarlalarda şimdi ben çalışıyorum. Buralardan her geçtiğimde onun hatıraları gözümde canlanıyor. Onun acısına dayanamıyorum. Ben de onun hatırasını yaşatmak için her yıl buğday hasadından sonra traktörümle kocaman harflerle tarlaya 'Ömer' yazıyorum. Kalemle kağıda yazar gibi kardeşimin adını tarlaya kazıyorum. Görenler şaşırıyor. Tarlanın hemen yanında şehirlerarası yol var. Oradan araçlarıyla geçen vatandaşlar görüp bölgedeki tanıdıklarına soruyorlar. Kardeşim için bir dua etseler bana yeter dedi.Kardeşinin tedavi sürecinde hastalıkla çok mücadele ettiğini anlatan Turan, Tarlaya ismi yazmam çok uzun sürmüyor. Hızlıca yazıyorum. Hatta diğer çiftçi arkadaşlarımız bu kadar büyük ismi nasıl yazdığım konusunda şaşırıyorlar. Ama başarıyorum. Her yıl bu dönemde kardeşimin adını tarlamıza yazarak onu ne kadar özlediğimizi, unutmadığımızı, hep aklımızda olduğunu bir kez daha göstermiş oluyorum. O öldüğünden sonra zaten hayatımız artık eskisi gibi mutlu geçmiyor diye konuştu.