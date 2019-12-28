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Otobüste iki genç kıza taciz şüphelisine dayak kamerada

Halk otobüsünde üniversiteli kızlara tacizde bulunduğu öne sürülen 60 yaşındaki adam, kızların tepki vermesi üzerine yolcular tarafından darp edildi. Dayak anı anbean kameralara yansırken, kızların şikayeti üzerine gözaltına alınan adam adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

28.12.2019 10:38 | Son Güncelleme: 28.12.2019 11:11

Çorum'da halk otobüsünde, üniversite öğrencileri S.N.S (20) ve M.K'ya (20) tacizde bulunduğu öne sürülen R.Y (60), kızların çığlıkları üzerine yolcular tarafından darbedildi. Gözatına alınan ve suçlamaları kabul etmeyen R.Y, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Otobüste taciz iddiasına dayak anı ise kameraya yansıdı.

Taciz olayı 24 Aralık günü, Akkent-Saat Kulesi seferini yapan özel halk otobüsünde yaşandı. Üniversiteli S.N.S. ve M.K., okul çıkışı çarşıya gitmek için halk otobüsüne bindi. 2 kız, orta kapıya yakın koltuklara oturdu. Bir süre sonra otobüse binen emekli R.Y. de genç kızların arkasındaki koltuğa oturdu. S.N.S, arkadaşının omzuna başını koyarak, uyumaya başladı. İddiaya göre bu sırada R.Y, elini 2 koltuğun arasından uzatarak, kızları taciz etti.

ÇIĞLIK ATTI, YAŞLI ADAM DARP EDİLDİ

S.N.S'nin çığlık atarak, bağırması üzerine tartışma başladı. Bunun üzerine çoğunluğu öğrenci olan otobüsteki yolcular, R.Y'ye tepki gösterdi. Bazı yolcular da yumrukla saldırdı.

Kız öğrencilerin S.N.S. ve M.K'yi sakinleştirdiği olay, polise bildirildi. Polis, 2 arkadaşın şikayeti üzerine adamı gözaltına aldı. Otobüste taciz iddiasına dayak anı ise kameraya yansıdı.

"KALÇAMIN OKŞANDIĞINI HİSSETİM"

S.N.S, polise verdiği ifadesinde, "Önce kalçamda bir dürtme hissettim. Sonra da kalçamın okşandığını hissettim. Arkama döndüm ve koltuktaki yaşlı adamın elinin iki koltuk arasındaki boşlukta olduğunu gördüm. 'Ne yapıyorsun sen' diye bağırdım. Önce bana baktı sonra da ayağa kalkarak 'ben dokunmadım' dedi. Otobüsten inmek istedi, şikayetçiyim" dedi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Taciz suçlamasını kabul etmeyen R.Y, kalp rahatsızlığı geçirdiğini, bu sırada kontrolsüz şekilde öne doğru eğildiğini söyledi. Polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen R.Y, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Otobüste iki genç kıza taciz şüphelisine dayak kamerada

Akkent, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (5)
HOŞAF: Adam tacizciyse eyvallah dövmekten beter edin ama ortada şöyle bir gerçek var: oradaki insanlar iki kızın lafına bakarak 60 yaşında bir adamı dövdüler.o adamın sapık olmasına ihtimal veriyorsunuz da o kızların iftiracı ya da durumu yanlış değerlendirmiş olabileceklerine neden ihtimal vermiyorsunuz.bu kadar kolay mı insanlara böyle şeyler yapmak.sosyal medyada da anında linç ediyoruz birilerini.önce bir düşünün.biraz sabredip olayların içyüzünün ortaya çıkmasını bekleyin.bir iki kanıt bulun ondan sonra tepkinizi koyun.
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GULTEKİN: bu nedır ya. adamın dokunduğu goruluyormu varmı kanıt. otobüse dolmuşa bınmeye korkar olduk artık. kalabalıkta bır kadına başka bır kadın bıle dokunsa al ıste bu adam gıbı gıttı gümbürtüye. ayırsınlar otobuslerı dolmuşları kadın ereke dıye olsun bıtsın. bu olayda kım haklı kım haksız bellı degıl. belkı kız yalancı belkı adam gerçekten dokundu.
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REALİST: kaprisli kizlarin iftiralarina kurban gidenlerde cok bence
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AGA: sacmalık
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O NE BE: yalnız yumruklayanın tipide tacizciye benziyor şu tipe bak. ülkenin çivisi çıktı
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