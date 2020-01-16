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Çorum otomobilin çarptığı hafif ticari araç devrildi 5 yaralı

Otomobilin çarptığı hafif ticari araç devrildi: 5 yaralıÇORUM'da otomobilin çarpması sonucu devrilen hafif ticari araçtaki aynı aileden 5 kişi yaralandı.

16.01.2020 11:48 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:53
Otomobilin çarptığı hafif ticari araç devrildi: 5 yaralı
ÇORUM'da otomobilin çarpması sonucu devrilen hafif ticari araçtaki aynı aileden 5 kişi yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Süleyman yönetimindeki 19 EF 619 plakalı hafif ticari araca, sürücüsü öğrenilemeyen 19 BR 397 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç devrilirken, otomobilin sürücüsü aracını bırakıp kaçtı.
Kazada hafif ticari araçta bulunan aynı aileden sürücü Süleyman, Şengül, Halime, Cihan ve Ceyhan Kılıçarslan yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Polis, kaçan otomobilin sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.
Çorum otomobilin çarptığı hafif ticari araç devrildi 5 yaralı

Bahçelievler Mahallesi, Kılıçarslan, Güncel

Kaynak: DHA


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