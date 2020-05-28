ÇORUM Polis memuru baygın haldeki kişinin bisikletini sürüp evine götürdü

Polis memuru baygın haldeki kişinin bisikletini sürüp evine götürdüÇORUM'da bisikleti ile gezintiye çıkan Fehmi Metin (44) baygın halde bulununca sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

28.05.2020 16:30 | Son Güncelleme: 28.05.2020 16:36
Polis memuru baygın haldeki kişinin bisikletini sürüp evine götürdü
ÇORUM'da bisikleti ile gezintiye çıkan Fehmi Metin (44) baygın halde bulununca sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Bir polis memuru ise Metin'in bisikletini sürerek, evine götürdü.
Çevreyolu Osmancık Caddesi üzerinde bulunan köprü altında yerde hareketsiz yatan bir kişi olduğunu fark eden polis ekipleri, sağlık ekiplerine haber verdi. Fehmi Metin olduğu belirlenen kişi ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekibi Fehmi Metin'in bisikletini polis otosu ile evine götürmek istedi. Ancak bisiklet araca sığmadı. Bunun üzerine bir polis memuru Metin'in bisikletini sürerek, evine götürdü. ÇORUM Polis memuru baygın haldeki kişinin bisikletini sürüp evine götürdü

Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, Güncel, Haber

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