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ÇORUM Polislerden önce ilaç, sonra kendisini evlendirmelerini istedi

Polislerden önce ilaç, sonra kendisini evlendirmelerini istediÇORUM'da, 155 polis hattını arayan Celal Fakı (86), biten ilaçları için sipariş verdi.

27.03.2020 17:03 | Son Güncelleme: 27.03.2020 17:03
ÇORUM Polislerden önce ilaç, sonra kendisini evlendirmelerini istedi

Polislerden önce ilaç, sonra kendisini evlendirmelerini istedi

ÇORUM'da, 155 polis hattını arayan Celal Fakı (86), biten ilaçları için sipariş verdi. Fakı, eczaneden aldıkları ilaçlarını getiren polis ekiplerinden kendisini evlendirmeleri için yardım istedi.Bahçelievler Mahallesi Şenyurt Sokak'ta tek başına yaşayan Celal Fakı, biten ilaçları için aradığı 155 polis hattından yardım istedi. Polis ekipleri eczaneden aldığı ilaçları Fakı'ya evinde teslim etti. Bu sırada Fakı ile polisler arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Polis ekiplerinden kendisini evlendirmeleri için yardım isteyen Fakı, "Beni evlendirin, yalnızım yalnız, 70 yaşında bir kadınla da evlendirseniz olur? dedi. Fakı'nın isteği karşısında gülümseyen polisler, "Celal amca evlendirme işine girmeyelim, böyle ara sıra seni ziyaret edelim ve ihtiyaçlarını karşılayalım? diye cevap verdi. Celal Fakı, polislere dua etti.


Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, Güncel

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