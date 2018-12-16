Çorum Polisten Ormanda Uyuşturucu Operasyonu

Çorum
'da emekli astsubay A.D'nin de aralarında bulunduğu 5 kişi uyuşturucu ticareti yapmak isterken polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.
Çorum'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, İskilip- Tosya
Karayolu üzerindeki ormanlık alanda uyuşturucu ticareti yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis
tarafından yapılan operasyonda M.B., H.B., Y.C.A, Y.K., ve emekli astsubay olan A.D. gözaltına alındı. İki çuval içinde toplam 11 kilo 231 gram esrar, bir tabanca, bir tüfek, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği öne sürülen 5 bin 715 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Narkotik Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada ifadesi alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Yapmak' suçundan tutuklanarak Çorum L Tipi Cezaevi'ne gönderildi.
16 Aralık 2018 Pazar 18:40