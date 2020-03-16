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Çorum-Samsun yolunda kar yağışı ulaşımı aksatıyor

Samsun yolunda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ağır vasıta araçlar yolda kaldı.

16.03.2020 22:55 | Son Güncelleme: 16.03.2020 22:55
Çorum-Samsun yolunda kar yağışı ulaşımı aksatıyor

Samsun yolunda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ağır vasıta araçlar yolda kaldı. Araçlar nedeniyle ulaşıma kapanan yol, ekiplerin kar küreme ve tuzlama çalışmasıyla 2 saat sonra normale döndü.

Orta Karadeniz Bölgesi'nde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Çorum-Samsun yolunda ulaşımda aksamalar meydana geldi. Çorum- Samsun yolu Hasan Zahir ve Hancılar mevkiinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ağır vasıta araçlar yolda kaldı. Karayolları ekipleri yolda kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından ulaşım normale döndü.


Kaynak: DHA

Etiketler : Samsun, Çorum, Güncel

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