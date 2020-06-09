ÇORUM Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, unutulmadı

Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, unutulmadıBATMAN'daki terör saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın (22), ölümünün 3'üncü yıldönümünde memleketi Çorum'un Osmancık ilçesindeki mezarı başında dualarla anıldı.

09.06.2020 16:03 | Son Güncelleme: 09.06.2020 16:10
Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, unutulmadı
BATMAN'daki terör saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın (22), ölümünün 3'üncü yıldönümünde memleketi Çorum'un Osmancık ilçesindeki mezarı başında dualarla anıldı.
Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2016'da, PKK'lı teröristlerin açtığı ateşle, bulunduğu araçta şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın ölümünün 3'üncü yılında memleketi Çorum'un Osmancık ilçesindeki mezarı başında düzenlenen törenle anıldı. Törene katılan protokol üyeleri, Yalçın ailesine başsağlığı diledi. Anmada, Aybüke öğretmenin mezarına çiçek bırakılıp, Kuran-ı Kerim okunarak, dua edildi. Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan ve tören için Çorum'a gelen Aybüke Yalçın'ın annesi Zehra ve babası Sadık Yalçın, törene katılanlara teşekkür etti. Samsun'da faaliyetlerini sürdüren bir özel okul tarafından düzenlenen 'Uğurlu Mektuplar' projesi kapsamında ilkokul öğrencilerinin, hazırlamış olduğu mektuplar da, Aybüke öğretmenin mezarı başına konuldu. Mektupları alan anne Zehra Yalçın, öğrencilere teşekkür ederek, mektupları saklayacağını söyledi.
'CUMHURBAŞKANIMIZ HER ZAMAN ACIMIZI PAYLAŞIYOR'
Törenin ardından konuşan baba Sadık Yalçın, acılarının çok büyük olduğunu belirterek, 'Evlat yetiştirmek çok güzel bir duygu ama vatanın bir toprağında görevi başında böyle bir olayın yaşanması çok acı' dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, şehit Aybüke öğretmenin 3'üncü ölüm yıldönümü için yazdığı mesajdan dolayı çok teşekkür eden Sadık Yalçın, 'Cumhurbaşkanımız çok duyarlı biri ve her zaman acımızı paylaştığını ifade ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dünyaya gelen torununa Canan Aybüke ismini vererek, acımızı bir nebze de olsa teselli etti' dedi.
'KIZIM, HARİKA BİR ÖĞRETMENDİ'
Acılarının hala ilk günkü gibi olduğunu belirten anne Zehra Yalçın, 'Bu acı hiçbir şeyle ölçülerek gibi değil, Allah kimseye göstermesin. Benim kızım harika bir öğretmendi, artık tanımayan kalmadı. Her zaman 'çok farklı olacağım' derdi ve farklı biri oldu. Kızım sürekli anılıyor ve adına okullar, kütüphaneler açıldı? diye konuştu. ÇORUM Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, unutulmadı

Kaynak: DHA

Etiketler: Aybüke Yalçın, Çorum, Güncel, Haber

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