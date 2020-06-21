Çorum şehitliğinde hüzünlü 'Babalar Günü?

Çorum şehitliğinde hüzünlü 'Babalar Günü'ÇORUM'da şehit yakınları, 'Babalar Günü' nedeniyle ziyarete geldikleri şehitlikte dua edip, kabirlere çiçek bıraktı.

21.06.2020 17:34 | Son Güncelleme: 21.06.2020 18:04
Çorum şehitliğinde hüzünlü 'Babalar Günü'
ÇORUM'da şehit yakınları, 'Babalar Günü' nedeniyle ziyarete geldikleri şehitlikte dua edip, kabirlere çiçek bıraktı.
Kentte, 'Babalar Günü' nedeniyle şehitliği ziyaret eden şehit aileleri ve yakınları, temizledikleri kabristanlarda dua okuyup, çiçek bıraktı. Mezarları elleri ile temizleyen, otları ayıklayan şehit aileleri, diktikleri çiçekleri sularken de hüzünlü anlar yaşadı. Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından şehitler için gün boyu dua edildi.
MEKTUP VE OYUNCAK KUŞ BIRAKTI
Mardin'de 2018 yılında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Çorumlu Jandarma Uzman Onbaşı Muhammet Çoban'ın (25) yakınları da, ziyaret ettikleri kabir başında dua etti. Sanem Çoban, gözyaşı döktüğü şehit eşinin mezarı başında uzun süre ayrılmadı. Acılı kadın, kaleme aldığı mektubu, oyuncak kuşlar ve buket çiçekle eşinin kabri başına bıraktı. Şehit Muhammet Çoban, şehit olmadan 20 gün önce Sanem Çoban ile evlenmişti. Çorum şehitliğinde hüzünlü ’Babalar Günü?

Kaynak: DHA

Etiketler: Babalar Günü, Çorum, Güncel, Haber

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