Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

ÇORUM Sokağa çıkan babasına 'ihbar ederim' demişti, daha önce de polis uyarmış

Sokağa çıkan babasına 'ihbar ederim' demişti, daha önce de polis uyarmışÇORUM'da, 65 yaş üzeri kişilere getirilen sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını zannederek sokağa çıkan babası Hüseyin Aygün'e (81) durumu anlatıp, 'seni polise ihbar ederim' diyen Baki Aygün, o anları anlattı.

29.04.2020 13:08 | Son Güncelleme: 29.04.2020 13:13
Sokağa çıkan babasına 'ihbar ederim' demişti, daha önce de polis uyarmış
ÇORUM'da, 65 yaş üzeri kişilere getirilen sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını zannederek sokağa çıkan babası Hüseyin Aygün'e (81) durumu anlatıp, 'seni polise ihbar ederim' diyen Baki Aygün, o anları anlattı. Baki Aygün'ün babasıyla diyaloğu, sosyal medyada da ilgi görürken, Hüseyin Aygün'ü daha önce de polisin uyardığı ortaya çıktı.
Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağı sürerken, Çorum'da oturan Hüseyin Aygün yasağın kaldırıldığını düşündü. Bunun üzerine evden çıkan Aygün, yolda oğlu Baki Aygün ile karşılaştı. Baki Aygün babasını yolda görünce şaşırırken, yanına gidip, "Nereye gidiyorsun?" diye sordu. Babasının durumu anlatmasının ardından, yasağın kaldırılmadığını söyleyen Aygün, "Seni polise ihbar ederim" diyerek güldü. Bu sırada yasağın kaldırılmadığını öğrenince şaşkınlık yaşayan Hüseyin Aygün ise evine döndü. Baki Aygün, babasıyla diyaloğunu cep telefonu kamerasıyla da kaydetti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde baba ve oğlunun diyaloğu ilgi gördü.
'DAHA ÖNCE DE POLİS UYARMIŞTI'
Yaşananları anlatan öğretmen Baki Aygün 'Aile büyüklerimizin evde izole olmaları noktasında dikkat ediyoruz. Zaman zaman ihtiyaçlarını karşılamak için ziyaret ediyoruz. Yine geldiğim bir ziyarette babamla kapı önünde karşılaştık, uyarımı yaptım. Daha önce de polisler uyarmıştı. O yüzden 'bak 155'i ararım, eve dön' dedim. Sokağa çıkma yasağı kalktı diye yanlış bir anlaması olmuş. Haberleri yanlış anlamış. Tedbirimizi alarak babamı eve gönderdim" dedi.
Salgın günlerinde daha önce de dışarı çıktığı için kendisini polisin uyardığını anlatan Hüseyin Aygün de 'Evimin yanındaki parkta kitap okuyordum. Baktım 4 polis başımda bekliyor. Bana 'Yaş kaç" diye sordular. Bende yaşımın 80 olduğunu söyleyince bana 'Kalk eve git' dediler. Ben de 'sağ olun teşekkür ederim, siz de bizim için çalışıyorsunuz' dedim ve eve gittim? diye konuştu. ÇORUM Sokağa çıkan babasına ’ihbar ederim’ demişti, daha önce de polis uyarmış

Kaynak: DHA

Etiketler: Hüseyin Aygün, Çorum, Polis, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum Haberler
Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum
Acun’un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez’in eski eşi Marc Antony çıktı Haberler
Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony çıktı
Türkiye’nin ’Koronafobi Haritası’ çıkarıldı: En fazla korkan bölgeler Ege ve Doğu Anadolu Haberler
Türkiye'nin "Koronafobi Haritası" çıkarıldı: En fazla korkan bölgeler Ege ve Doğu Anadolu
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri Haberler
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı Haberler
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı
Canlı yayında Erdoğan’la ilgili soruya cevap vermeyen Akşener, kahkaha attı Haberler
Canlı yayında Erdoğan'la ilgili soruya cevap vermeyen Akşener, kahkaha attı
İş insanından örnek davranış: Korona nedeniyle 1.447 kiracısından kira almıyor Haberler
İş insanından örnek davranış: Korona nedeniyle 1.447 kiracısından kira almıyor
Adana’da Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polisin ifadesi ortaya çıktı: Sendeleyip düştüğüm için elim yanlışlıkla tetiğe değdi Haberler
Adana'da Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polisin ifadesi ortaya çıktı: Sendeleyip düştüğüm için elim yanlışlıkla tetiğe değdi
Haberler››Güncel››ÇORUM Sokağa çıkan babasına 'ihbar ederim' demişti, daha önce de polis uyarmış - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:00:  KORONAVİRÜS TESTİ TARTIŞMASI: CİPLE HASTANEYE GİRMEYE ÇALIŞTI - Haber 14:00: Ailece koronavirüsü yenip, immün plazma bağışçısı oldular - Haber 13:59: Minibüsün çarptığı elektrikli bisikletin 86 yaşındaki sürücüsü öldü - Haber 13:59: Yahşihan'da taziye evi bayrama hazır - Haber 13:58: Büyükçekmece'de hasar gören binaların yıkımına devam edildi - Haber 13:28: Türkiye'nin "Koronafobi Haritası" çıkarıldı: En fazla korkan bölgeler Ege ve Doğu Anadolu - Haber 13:01: Kaçak tıraşa suçüstü! Üç kişiye toplamda 9 bin lira ceza kesildi - Haber 11:44: Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony çıktı - Magazin 10:04: Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum - Haberler