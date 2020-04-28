Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

ÇORUM Sokağa çıkan babasını 'Seni polise ihbar ederim' diye geri çevirdi

Sokağa çıkan babasını 'Seni polise ihbar ederim' diye geri çevirdiÇORUM'da, 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını düşünerek evinden çıkan Hüseyin Aygün (81), sokakta oğlu Baki Aygün ile karşılaştı.

28.04.2020 20:41 | Son Güncelleme: 28.04.2020 20:42
Sokağa çıkan babasını 'Seni polise ihbar ederim' diye geri çevirdi
ÇORUM'da, 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını düşünerek evinden çıkan Hüseyin Aygün (81), sokakta oğlu Baki Aygün ile karşılaştı. Babasına, 'Nereye gidiyorsun, seni polise ihbar ederim' diyen oğlunun kayda aldığı görüntüler, paylaşıldığı sosyal medyada ilgi gördü.
Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü kişilerin sokağa çıkma kısıtlamaları sürüyor. Çorum'da, Hüseyin Aygün yasağın kalktığını düşünerek evden dışarı çıktı. Sokakta oğlu Baki Aygün ile karşılaşan yaşlı adam, yasağın kalkmadığını öğrenince şaşkınlık yaşadı. Babasına, 'Nereye gidiyorsun, seni polise ihbar ederim' diyen oğlunun kayda aldığı görüntüler, paylaşıldığı sosyal medyada ilgi gördü. ÇORUM Sokağa çıkan babasını ’Seni polise ihbar ederim’ diye geri çevirdi

Kaynak: DHA

Etiketler: Hüseyin Aygün, Çorum, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Rus doktordan korkutan sözler: Koronavirüsten daha ölümcül bir salgınla yüzleşeceğiz Haberler
Rus doktordan korkutan sözler: Koronavirüsten daha ölümcül bir salgınla yüzleşeceğiz
ABD’de salgınla mücadelenin ön saflarında çalışan acil servis doktoru intihar etti Haberler
ABD'de salgınla mücadelenin ön saflarında çalışan acil servis doktoru intihar etti
Adana’da Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polisin ifadesi ortaya çıktı: Sendeleyip düştüğüm için elim yanlışlıkla tetiğe değdi Haberler
Adana'da Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polisin ifadesi ortaya çıktı: Sendeleyip düştüğüm için elim yanlışlıkla tetiğe değdi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pik noktası dönemini geçtik Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pik noktası dönemini geçtik
Adana’da uygulamadan kaçan Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polis memuru tutuklandı Haberler
Adana'da uygulamadan kaçan Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polis memuru tutuklandı
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un’a ait olduğu söylenen tabut fotoğrafı olay yarattı Haberler
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a ait olduğu söylenen tabut fotoğrafı olay yarattı
Elazığ’dan müjdeli haber, yoğun bakımda korona hastası kalmadı Haberler
Elazığ'dan müjdeli haber, yoğun bakımda korona hastası kalmadı
5 gün boyunca vaka bildirmeyen kentlerde normalleşme başlayacak Haberler
5 gün boyunca vaka bildirmeyen kentlerde normalleşme başlayacak
Haberler››Güncel››ÇORUM Sokağa çıkan babasını 'Seni polise ihbar ederim' diye geri çevirdi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

22:42: Hillary Clinton'dan 2020 seçimleri için Joe Biden'a destek - Haber 22:42: Edirne'de müzisyenlerden "evlerinde kalanlara" moral konseri - Haber 22:41: Hafter güçlerinden Trablus'ta sahra hastanesine roketli saldırı - Haber 22:41: Siverek semalarında görülen ışıklar heyecana neden oldu - Haber 22:38: Sazlıdere ve Büyükçekmece'de yasa dışı avlananlara ceza - Haber 21:58: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pik noktası dönemini geçtik - Haber 21:50: Adana'da Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polisin ifadesi ortaya çıktı: Sendeleyip düştüğüm için elim yanlışlıkla tetiğe değdi - Haber 12:10: Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a ait olduğu söylenen tabut fotoğrafı olay yarattı - Haberler 11:23: Koronavirüsün merkez üssü ABD'de, vatandaşlar akıllanmıyor: Plaja akın ettiler - Haberler