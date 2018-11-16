Çorum Sokak Köpeklerinin Toplanmasına Tepki

Çorum
'un Mecitözü
ilçesinde, sayıları artığı gerekçesi ve artan şikayetler üzerine, ilçe belediyesi ekipleri tarafından boyunlarına ip geçirilen sokak köpeklerinin toplanmaya çalışılması tepkilere neden oldu. Köpeklerin toplandığı anları cep telefonu kamarasıyla görüntüleyen ve ekiplere engel olmak isteyen Kübra Daldal, köpeklerin ormanlık alana bırakılıp ölüme terk edildiklerini öne sürdü. Belediye ekipleriyle de tartışan Daldal, Daha öncede böyle bir şey yapmışlardı. Halbuki barınağa götürmüyorlar köpekleri uzaklara ormanlara çöplüklere atarak aç, susuz ölüme terk ediyorlar dedi. İlçede sokakta başıboş köpek dolaştığı şikayeti üzerine belediye ekiplerince çalışma başlatıldı. İddiaya göre, hayvan barınağı olmadığı için sokak köpekleri ile ilgili şikayetlerin arması üzerine, harekete geçen belediye yetkililerince köpeklerin daha da fazla çoğalmasını önlemek için toplanması kararı alındı. Alınan kararın ardından belediye ekipler,, sokaklardaki köpeklerin peşine düştü. Belediye görevlileri kovalayarak yakaladığı bazı köpeklerin boynunda ip geçirip traktör kasasına bindirmeye çalıştı.
İLÇEDE TEPKİ ÇEKTİ
Bu sırada köpeklerin toplandığını gören ilçe sakini Kübra Daldal, 'Siz köpeklere ne yapmaya çalışıyorsunuz' diyerek köpeklerin götürülmesine engel olmak istedi. Daldal'ın tepki göstermesi üzerine belediye çalışanlarıyla arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası ekipler, bazı köpekleri elinden kaçırırken, kasasına koydukları 20'ya yakın köpeklerle çevreden uzaklaştı.
O ANLARI GÖRÜNTÜLEDİ
Hayvan sever kadının, tanık olduğu sokak köpeklerinin toplanıp traktör kasasına zorla bindirilmeye çalışıldığı anlarına ait cep telefonuyla çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntülerin paylaşılması üzerine pek çok hayvan sever takipçi, olaya tepki gösterip, yaşananları kınadı.
'ÖLÜME TERK EDİLİYORLAR'
Yaşanlara tepki gösteren Kübra Daldal, toplanan köpeklerin kentteki barınağa değil de ilçe merkezi dışımda ormanlık alana bırakılıp, ölüme terk edildiğini söyledi. Daldal, Ben onlara 'köpekleri nereye götürüyorsunuz' dedim. Onlar da, köpekleri Çorum'da hayvan barınağına götüreceklerini söylediler. Daha öncede böyle bir şey yapmışlardı. Halbuki barınağa götürmüyorlar köpekleri uzaklara ormanlara çöplüklere atarak aç susuz ölüme terk ediyorlar. Bu nasıl olur, bunca köpeğe bu eziyeti etmek ne derece doğru mudur dedi.
Mecitözü,Çorum