Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

ÇORUM Suudi Arabistan'dan getirilen 169 kişi, Çorum'daki yurtlarda karantinaya alındı

Suudi Arabistan'dan getirilen 169 kişi, Çorum'daki yurtlarda karantinaya alındıKORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında Suudi Arabistan'dan hava yoluyla Türkiye'ye getirilen 169 Türk vatandaşı, Çorum'daki öğrenci yurtlarında karantinaya alındı.

02.05.2020 20:16 | Son Güncelleme: 02.05.2020 20:17
Suudi Arabistan'dan getirilen 169 kişi, Çorum'daki yurtlarda karantinaya alındı
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında Suudi Arabistan'dan hava yoluyla Türkiye'ye getirilen 169 Türk vatandaşı, Çorum'daki öğrenci yurtlarında karantinaya alındı.
Suudi Arabistan'dan 169 Türk vatandaşının getirildiği uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'na indirildi. Yolcular, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) koordinasyonunda 14 günlük karantina sürecini geçirecekleri Çorum'daki öğrenci yurtlarına getirildi. Polis ekipleri binaların çevresinde güvenlik önlemi aldı, AFAD görevlileri de otobüsleri dezenfekte etti. Yurtta 14 gün gözlem altında tutulacak kişilerin ihtiyaçları, Çorum Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılayı tarafından karşılanacak.
Karantina süresince Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki görevli psikolog ve sosyologlar da destek sağlayacak. ÇORUM Suudi Arabistan’dan getirilen 169 kişi, Çorum’daki yurtlarda karantinaya alındı

Kaynak: DHA

Etiketler: Suudi Arabistan, Çorum, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

5 aylık hamile olan Bircan Bali’nin canlı yayında tansiyonu düştü Haberler
5 aylık hamile olan Bircan Bali'nin canlı yayında tansiyonu düştü
Her 10 kadından 9’unun sünnet edildiği Sudan’da hükümet, kadın sünnetini yasakladı Haberler
Her 10 kadından 9'unun sünnet edildiği Sudan'da hükümet, kadın sünnetini yasakladı
Toplu namaz pahalıya patladı! 60 kişinin testinin pozitif çıktığı köyde ölü sayısı artıyor Haberler
Toplu namaz pahalıya patladı! 60 kişinin testinin pozitif çıktığı köyde ölü sayısı artıyor
Rus ordusu Suriye’de ilk kez ABD askerlerinin yolunu kesti Haberler
Rus ordusu Suriye'de ilk kez ABD askerlerinin yolunu kesti
Acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermedi Haberler
Acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermedi
Prof. Dr. Ahmet Ercan, Girit’te peş peşe meydana gelen depremler sonrasında 5 ilimizi uyardı Haberler
Prof. Dr. Ahmet Ercan, Girit'te peş peşe meydana gelen depremler sonrasında 5 ilimizi uyardı
Aslı Enver hastalığıyla ilgili gelen soruya yanıt verdi: Disleksi kusur değil Haberler
Aslı Enver hastalığıyla ilgili gelen soruya yanıt verdi: Disleksi kusur değil
İkinci el araç alım-satımında yaşanan sorunlar nedeniyle ilan sitelerine de yükümlülükler getirilecek Haberler
İkinci el araç alım-satımında yaşanan sorunlar nedeniyle ilan sitelerine de yükümlülükler getirilecek
Haberler››Güncel››ÇORUM Suudi Arabistan'dan getirilen 169 kişi, Çorum'daki yurtlarda karantinaya alındı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

21:32: Gaziantep'te çıkan bıçaklı kavgada 15 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi - Haber 21:32: Tacikistan'da Kovid-19'dan ilk ölümler - Haber 21:22: Hatay'da silahlı kavgaya karışan 15 şüpheliden 4'ü tutuklandı - Haber 21:22: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın gündemi değerlendirdi: (1) - Haber 21:21: ZEYTİNBURNU'NDA HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA - Haber 20:00: Güneydoğu'da görülen çekirgeler İzmir'de Akarca Ovası'nı istila etti - Haber 19:39: Sağlık Bakanı Koca: 30 Mart'tan bu yana ilk kez günlük vaka sayısı 2.000'in altına düştü - Haber 18:44: Aslı Enver hastalığıyla ilgili gelen soruya yanıt verdi: Disleksi kusur değil - Magazin 16:49: Acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermedi - Haberler 12:51: Toplu namaz pahalıya patladı! 60 kişinin testinin pozitif çıktığı köyde ölü sayısı artıyor - Haberler