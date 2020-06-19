ÇORUM Takviye isteyen polislere yardıma taksi tutarak giden 2 bekçi, ödüllendirilecek

Takviye isteyen polislere yardıma taksi tutarak giden 2 bekçi, ödüllendirilecek (2)BEKÇİLERE BAŞARI BELGESİ VERİLDİÇorum'da, bıçaklı bir kavgaya müdahale eden polis ekibinin telsiz anonsu ile yaptığı takviye ekip çağrısına taksi tutarak giden bekçiler Yalçın Devren ve Ferhat Topuz, Vali...

19.06.2020 17:35 | Son Güncelleme: 19.06.2020 17:43
Takviye isteyen polislere yardıma taksi tutarak giden 2 bekçi, ödüllendirilecek (2)
BEKÇİLERE BAŞARI BELGESİ VERİLDİ
Çorum'da, bıçaklı bir kavgaya müdahale eden polis ekibinin telsiz anonsu ile yaptığı takviye ekip çağrısına taksi tutarak giden bekçiler Yalçın Devren ve Ferhat Topuz, Vali Mustafa Çiftçi tarafından başarı belgesi ile ödüllendirdi. Vali Çiftçi, "Kısa sürede taksi ile olay yerine intikal ederek büyük bir fedakarlık gösteriyorlar. Kendilerini tebrik ediyorum ve çalışmalarının ve gayretlerinin bundan sonra da devam etmesini ve başkalarına da örnek olmasını diliyorum? dedi. Bekçilerden Yalçın Devran ise "Merkezin anonsu üzerine üç kişi polis arkadaşlara bıçak çekmişlerdi. Mesafemiz uzaktı. Hemen bir ticari taksi tutarak olay yerine intikal ettik. Bizi ivedi şekilde oraya bizi götürdü. Taksici kardeşimize para teklif ettik ancak para almadı? dedi. ÇORUM Takviye isteyen polislere yardıma taksi tutarak giden 2 bekçi, ödüllendirilecek

Kaynak: DHA

Etiketler: Çorum, Güncel, Haber

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