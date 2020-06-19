ÇORUM Takviye isteyen polislerin yardımına taksi tutarak giden 2 bekçi ödüllendirilecek

Takviye isteyen polislerin yardımına taksi tutarak giden 2 bekçi ödüllendirilecekÇORUM'da bıçaklı bir kavgaya müdahale eden polis ekibinin telsiz anonsu ile yaptığı takviye ekip çağrısını duyan Yalçın Devren ve Ferhat Topuz adlı bekçiler, ticari taksiye binerek olay yerine gitti.

19.06.2020 12:30 | Son Güncelleme: 19.06.2020 12:40
Takviye isteyen polislerin yardımına taksi tutarak giden 2 bekçi ödüllendirilecek
ÇORUM'da bıçaklı bir kavgaya müdahale eden polis ekibinin telsiz anonsu ile yaptığı takviye ekip çağrısını duyan Yalçın Devren ve Ferhat Topuz adlı bekçiler, ticari taksiye binerek olay yerine gitti. Bekçilerinde müdahalesi ile 3 şüpheli gözaltına alındı. Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, bekçilerin başarı belgesi ile ödüllendirimesi talimatı verdi. Kale Mahallesi'nde 10 Haziran'da gece saatlerinde meydana gelen kavgaya müdahale eden polis ekipleri, bıçaklı şüphelilerin zorluk çıkarması üzerine telsiz anonsu ile takviye ekip istedi. Bu sırada Bahabey Caddesinde yaya olarak görev yapan Yalçın Devren ve Ferhat Topuz adlı bekçiler, yardım anonsu üzerine kısa sürede olay yerine ulaşabilmek için ticari taksiye bindi. Olay yerine ulaşan bekçilerin de müdahalesi ile kavgaya karışan bıçaklı 3 şüpheli etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Bekçilerin taksiden inip, koşarak olay yerine ulaştıkları anlar MOBESE kameralarına yansıdı.
VALİDEN BAŞARI BELGESİ TALİMATI Yardım isteyen polis ekibine destek olabilmek için kısa sürede olay yerine ulaşmak için taksi tutan bekçilerin davranışından haberdar olan Vali Mustafa Çiftçi, devreye girdi. Vali Çiftçi, bekçilerin halkın huzuru ve güvenliği için çalışma gayreti, özverisi ve mesleğine bağlılığı yönündeki yüksek görev anlayışı nedeniyle başarı belgesi ile ödüllendirilmesi için talimat verdi. ÇORUM Takviye isteyen polislerin yardımına taksi tutarak giden 2 bekçi ödüllendirilecek

Kaynak: DHA

Etiketler: Çorum, Güncel, Haber

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