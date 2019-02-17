Çorum Tüfekle Öldürülen Köpeğe Sahibi Değil, Hayvan Hakları Temsilcileri Sahip Çıktı

Çorum
'da Eskiekin köyünde, bahçedeki tavuklara zarar verdiği gerekçesiyle köylü tarafından av tüfeğiyle vurulan köpeğin sahibi olayla ilgili şikayetçi olmadı. Duruma tepki gösteren Çorum Karadeniz
Hayvan Hakları temsilcisi Şeyda Çimen de, Sahibi köpeğe sahip çıkmadı. Biz şikayette bulacağız dedi. Olay, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Eskiekin köyü, Yaydiğin mevkiinde meydana geldi. Köyde oturan kimliği bilinmeyen kişi, bahçesinde dolaşan ve iddiaya göre tavuklarına zarar veren köpeğe av tüfeği ile ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği köpek öldü. Silah sesi duyan çevredekiler durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, yaptıkları araştırma sonucu köpeğin sahipli olduğunu öğrendi. Jandarmanın ulaştığı ve durumu bildirdiği köpeğin sahibinin şikayetçi olmaması üzerine, tutanak tutuldu.
'SAHİBİ KÖPEĞE SAHİP ÇIKMADI'
Öte yandan olayı duyan Çorum Karadeniz Hayvan Hakları temsilcisi Şeyda Çimen, öldürülen köpekle ilgili şikayet olmamasına tepki göstererek, Köyde bir kişi av tüfeğiyle köpeği vurdu. Sahibi köpeğe sahip çıkmadı. Jandarma ekipleri gelip tutanak tuttu. Resmi işlemleri pazartesi başlatıp şikayette bulunacağız. Karadeniz Hayvan Hakları temsilciliği olarak konunun takipçisi olacağız dedi.
Çorum
Kaynak: DHA