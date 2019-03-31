31 Mart 2019, 22:04
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Çorum'un Alaca İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Halil...

Çorum

Çorum'un Alaca ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Halil İbrahim Şaltu kazandı.

Çorum'un Alaca ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Halil İbrahim Şaltu kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Halil İbrahim Şaltu 5 bin 198, MHP adayı Sacit Kağızman 3 bin 439, İYİ Parti adayı Serdar Coşkun 909 oy aldı.

Şaltu'nun öz geçmişi -

Halil İbrahim Şaltu, 1969 yılında Alaca ilçesinde doğdu.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden 1992 yılında mezun olan Şaltu, AK Parti'nin kuruluşundan itibaren Alaca'da ilçe başkanlığının yanı sıra çeşitli görevlerde bulundu.

Mali müşavir ve bağımsız denetçi olarak çalışan Şaltu, evli ve 3 çocuk babası. Halil İbrahim Şaltu, Çorum, AK Parti, Alaca, Güncel
Kaynak: AA