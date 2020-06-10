Çorum'un 'çaycı halası'

Çorum'un 'çaycı halası'ÇORUM'da, 2 çocuk annesi Ayşegül Özgül (38), bir işhanında çay ocağı işletiyor.

10.06.2020 12:32 | Son Güncelleme: 10.06.2020 12:41
Çorum'un 'çaycı halası'
ÇORUM'da, 2 çocuk annesi Ayşegül Özgül (38), bir işhanında çay ocağı işletiyor. Müşterilerinin 'çaycı hala' olarak hitap ettiği Özgül, elde ettiği gelirle çocuklarını okutuyor. Kent merkezinde bulunan bir iş merkezinde, yaklaşık 1.5 yıl önce çay ocağı açan Ayşegül Özgül, günde ortalama 300 bardak çay satışı yapıyor. Müşterilerinin 'çaycı hala' olarak hitap ettiği Özgül, 'İlk başlarda zorlandım, kadın olduğum için insanlar yadırgadı sonra alıştılar, aile gibi olduk. Hepsi abim, kardeşim, babam gibi oldu. Hepsini çok seviyorumö dedi. İşini severek yaptığını dile getiren Özgül, 'Şaşıranlar, tebrik edenler, helal olsun diyenler, takdir edenler çok oluyor. Sabah 07.30'da işe geliyorum. Müşterilerim hemen seslenmeye başlıyorlar, iki çay, üç çay, beş çay diye. Sürekli ayaktayım, katları inip çıkıyorum ama işimi sevdiğim için zor gelmiyorö diye konuştu.
'KADINLARIN YAPAMAYACAĞI İŞ YOK'
Günde ortalama 300 bardak çay satışı yaptığını anlatan Özgül, "Erkekler yapıyor, bayanlar neden yapmasın? Bayanların yapmayacağı iş yok. Bizim evimiz kira, buradaki kazancımla çocuklarımı okutuyorum, araba aldık. Kimseye muhtaç değiliz Allah'a şükürö ifadelerini kullandı. Tatil dönemlerinde çay ocağında annesine yardım eden Yasemin Özgül de ?Annemle gurur duyuyorum. Onu çok seviyorumö dedi. Çorum’un ’çaycı halası’

Kaynak: DHA

Etiketler: Çorum, Güncel, Haber

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