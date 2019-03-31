31 Mart 2019, 22:04
»»

Çorum'un Dodurga İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Çorum

Çorum'un Dodurga ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Mustafa Aydın kazandı.

Çorum'un Dodurga ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Mustafa Aydın kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Mustafa Aydın bin 27, İYİ Parti adayı Bekir Akman 733, MHP adayı Dilaver Akbaş 40 oy aldı.

-Aydın'ın öz geçmişi-

Mustafa Aydın, 1 Mart 1968 yılında Çorum'un Dodurga ilçesinde doğdu.

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Bölümü ve Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinde lisans eğitimlerini tamamlayan Aydın, 1991 yılında 19 Mayıs Polis Okulundan mezun oldu.

2004 yılındaki yerel seçimlerde AK Parti'den Dodurga Belediye Başkanı olarak seçilen Aydın, görev süresinin tamamlanmasının ardından polis memurluğuna tekrar döndü.

2014 yılında Demokrat Partiden Belediye Başkanı seçilen Aydın, bir süre sonra partisinden istifa ederek, AK Parti'ye katıldı.

Aydın, evli ve 2 çocuk babasıdır. Aydın, AK Parti, Çorum, Dodurga, Güncel
Kaynak: AA