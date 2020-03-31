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Çorum'un Fındıklı köyü 8 gündür karantina altında

ÇORUM'un Mecitözü ilçesinde koronavirüsten yaşlı bir kadının hayatını kaybettiği Fındıklı köyü, 8 gündür karantina altında tutuluyor.

31.03.2020 10:31 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:31
Çorum'un Fındıklı köyü 8 gündür karantina altında

ÇORUM'un Mecitözü ilçesinde koronavirüsten yaşlı bir kadının hayatını kaybettiği Fındıklı köyü, 8 gündür karantina altında tutuluyor.İstanbul'da yaşayan K. A. (82) isimli kadın ailesiyle birlikte memleketi Çorum 'un Mecitözü ilçesi Fındıklı köyüne geldi. Bir süre sonra rahatsızlanan yaşlı kadın yakınları tarafından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan testlerde yaşlı kadında koronavirüs testi pozitif çıktı. Yapılan tedaviye rağmen kurtarılamayan kadın hayatını kaybetti. Fındıklı köyü, 24 Mart itibariyle karantinaya alındı. 13 haneli yaklaşık 25 kişinin yaşadığı köyün girişi jandarma ekipleri tarafından şeritle kapatıldı. Ekipler, köyün girişinde güvenlik tedbiri alırken, kimsenin köye giriş ve çıkışa izin vermiyor.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Fındıklı, Mecitözü, Çorum, Güncel
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