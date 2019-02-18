Çorum'un Gerdanlığı" Millet Bahçesi Olacak

Kaynak: AA

GAZİ NOGAY - Çorum Belediyesi tarafından 213 bin metrekarelik alana yaklaşık 50 milyon lira yatırımla kurulan ve içinde biyolojik arıtmalı gölet, plaj voleybolu sahası, tenis kortu ile konser alanı bulunan Kentpark, "Millet Bahçesi" olarak düzenlenecek.Çepni Mahallesi'nde 2015 yılında yapımına başlanan ve yaklaşık 4 ay önce hizmete açılan Kentpark, Çorum'un en büyük parkları arasında yer alıyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 Şubat'ta Çorum'da halka seslenirken Kentpark'tan "Millet Bahçesi" olarak bahsetmesinin ardından harekete geçen Çorum Belediyesi, bu alanın "Millet Bahçesi" olarak düzenlenmesi için çalışma başlattı.Belediye Başkanı Zeki Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin her yerinde yapılan millet bahçelerinden birinin de Çorum'da olacağını söyledi."Cumhurbaşkanımızın Çorum ziyaretinde bugüne kadar Kentpark olarak isimlendirdiğimiz parkın adını 'Millet Bahçesi' olarak nitelendirdiği için biz de gerekli düzenlemeleri yaparak, burayı Millet Bahçesi yapacağız." diyen Gül, böyle bir hizmeti sunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.Gül, şu değerlendirmelerde bulundu:"Bizim ölçeğimizdeki illerin standartları üzerinde bir parkı yapmak bize nasip oldu. Türkiye standartlarının üzerindeki bu parkımız milletimize en güzel hizmeti verecek. 213 metrekarelik bir alan üzerine kurulu parkımızda 24 bin metrekarelik Türkiye'nin en büyük biyolojik arıtmalı göletini inşa ettik. Hem göletiyle hem spor sahalarıyla çok kompleks bir yapıyı Çorum'a kazandırdığımız için mutluyuz. Diktiğimiz ağaç ve bitkiler baharla birlikte buraya canlılık katacak. Kafeler, dükkanlar faaliyete geçtikten sonra ziyaretçi sayısının daha da artacağını ümit ediyoruz. Kentpark'ımız bundan sonra Millet Bahçesi olarak hizmet edecek."Hıdırlık mevkisinde bulunan sahabe mezarlarının da "Millet Bahçesi" içinde kaldığına dikkati çeken Gül, "Süheyb-i Rumi, Ubeyd-i Gazi ve Kereb-i Gazi hazretlerinin kabirlerinin bulunduğu Hıdırlık bölgesindeki cami ve mezarlık birkaç yıl önce belediyemiz ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilerek, çirkin görüntüden kurtarılmıştı. Millet Bahçesi'ne gelecek vatandaşlarımız artık sahabelerimizin olduğu alanı da ziyaret edebilecek." diye konuştu.Hafta sonları ziyaretçi akınına uğruyorGeçen yıl kasım ayında hizmete açılan Kentpark, özellikle hafta sonları binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor.Aileleriyle parka gelen vatandaşlar, uzun süre burada vakit geçiriyor. Bazı vatandaşların gölet etrafında yürüyüş yaptığı, bazılarının da mesire alanında piknik yaptığı parktaki tenis, futbol ve basketbol sahaları da sporseverlerin ilgisi dolayısıyla boş kalmıyor.Arkadaşlarıyla parka gelen Hitit Üniversitesi öğrencisi Ebru Polat, kent merkezinde böyle bir parka ihtiyaç olduğunu belirterek, "Çorum'da böyle bir park yoktu. Millet Bahçesi olmasıyla daha da bir anlam kazandı. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." dedi.Tenis sahasında spor yapan avukat Altay Uçar da park içindeki spor sahalarını beğendiğini ifade ederek, "Çorum'da tenis oynamak için uygun bir alan yoktu. Önceki kortlar kötüydü. Çok isabetli oldu bu alan. Eksik alanları var ama sanırım kısa sürede tamamlanır. Burası tenissever sayısını da arttıracaktır." görüşünü aktardı.Renkli bitkiler bahçesi de varYaklaşık 4 yılda yapımı tamamlanan park içinde biyolojik arıtmalı göletin yanı sıra 4 çocuk oyun alanı, bin 255 metre uzunluğunda koşu ve bisiklet yolu, 7 bin metrekarelik renkli bitkiler bahçesi, 10 bin metrekarelik mesire alanı bulunuyor.Spor alanlarının yanında 3 restoran ve kafeterya, 500 araçlık otopark, gösteri ve konser alanları ile satış ünitelerinin olduğu parkta ayrıca, sağlık hizmetlerinin verildiği bir de revir yer alıyor.Yeşillendirme çalışmaları için yaklaşık 5 bin ağaç ve bitki dikilen ayrıca 70 bin kök çalı kullanılan park, görünümüyle dikkati çekiyor.