Çorum'un Hekim İhtiyacı 14 Mart'ta Giderilecek"

Kaynak: AA

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Sağlık Bakanlığınca 14 Mart'ta çekilecek kura ile Çorum'un hekim ihtiyacının giderileceğini belirtti.Ceylan, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı ziyaret ederek Çorum'daki pratisyen, uzman hekim, diş hekimi ve eczacı branşındaki hekim açığının giderilmesini talep ettiğini bildirdi.Sağlık Bakanlığınca son atama döneminde Çorum'a 16 doktor atandığını anımsatan Ceylan, şunları kaydetti:"Son atamaların haricinde 14 Mart'ta çekilecek kurayla çok sayıda branşta yeni uzman hekim ataması yapılacak. Kura ile Alaca Devlet Hastanesine anestezi ve reanimasyon ile genel cerrahi uzmanı, Bayat Devlet Hastanesine diş tabibi, Çorum Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine diş tabibi, endotonti, periodontoloji, protetik diş tadivisi uzmanı diş hekimi, Çorum Göğüs Hastalıkları Hastanesine pratisyen hekim ve bir uzman hekim, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine pratisyen hekim, acil tıp uzman hekim, anesteziyoloji ve reanimasyon, cerrahi onkoloji, çocuk gastreontoloji, çocuk kardiyolojisi, çocuk sağlığı ve hastalıkları, deri ve zührevi hastalıkları, gastreontoloji uzmanı, göğüs cerrahisi, hematoloji, iç hastalıkları, kalp ve damar cerrahisi, klinik nörofizyoloji, nükleer tıp, ramatoloji, tıbbi onkolog uzmanları, İskilip Devlet Hastanesine eczacı, çocuk hastalıkları ve genel cerrahi uzmanları atanacak."