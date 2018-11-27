Çorum'un İskilip İlçesindeki Yangın

Çorum
'un İskilip
ilçesindeki 5 ev ile 1 ahırın kullanılamaz hale geldiği yangının ardından mağdurların yaraları sarılmaya çalışılıyor.
İlçeye bağlı Kuzuluk
köyündeki yangının ardından AFAD
ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
ekipleri tarafından hasar tespit çalışması başlatıldı. Mağdur olan ailelerin acil ihtiyaçları da kaymakamlık tarafından karşılandı.
Köy muhtarı Ali Tutar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının ardından başta Çorum Valisi Mustafa Çiftçi olmak üzere devletin temsilcilerinin kendileriyle yakından ilgilendiğini söyledi.
Yaraların sarılmaya başlandığını dile getiren Tutar, "Yangının duyulmasının ardından Sayın Valimiz başta olmak üzere milletvekillerimiz, ilimizin yöneticileri, köyümüzü ziyaret ederek yaraların sarılmasını hızlandırdı. Kendilerine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Yangın nedeniyle itfaiye, Orman İşletme, 112 Acil Sağlık, AFAD ve Kızılay
gibi kurum ve kuruluşların seferber olduğuna dikkat çeken Tutar, şunları kaydetti:
"Yangının söndürülmesinde itfaiye ve orman işletme ekipleri, yangından etkilenen vatandaşlarımıza müdahale konusunda 112 ekipleri ve yangının ardından evsiz kalan vatandaşlarımıza AFAD ve Kızılay tarafından hızlı bir şekilde yardım eli ulaştırıldı. Allah devletimizden razı olsun."
İskilip ilçesine bağlı Kuzuluk köyünde 17 Kasım'da çıkan yangında, 5 ev ve bir ahır kullanılamaz hale gelmişti.