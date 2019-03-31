Çorum'un Laçin İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı İdris...

Kaynak: AA

Çorum'un Laçin ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı İdris Görükmez kazandı.Kesin olmayan sonuçlara göre, İdris Görükmez 472, MHP adayı Ünal Gevşek 427, Diğer adayı 12 oy aldı.Görükmez'in öz geçmişiİdris Görünmez, 1970 yılında Çorum'un Laçin ilçesinde doğdu. Lise eğitimini ilçede tamamlayan Görükmez, daha sonra ticarete atıldı.2007-2014 yılları arasında AK Parti ilçe teşkilatında çeşitli görevlerde bulunan Görünmez, 2014 yılındaki yerel seçimlerde Bahçelievler Mahallesi Muhtarı olarak seçildi.AK Parti tarafından 31 Mart'taki yerel seçimlerde Laçin Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Görükmez, evli ve 2 çocuk babasıdır.