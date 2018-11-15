Çorum'un Misafirperverliği Kısa Filmde Anlatıldı

Çorum
Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yöre halkının, 154 yıl önce kente gelen Çerkez sığınmacılara gösterdiği merhamet ve misafirperverliğin unutulmaması amacıyla "Çorumlu'nun yaptığını herkes yapamaz" sloganıyla kısa film çekildi.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kafkasevi Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Merkezince Osmanlı arşivlerinde yapılan çalışma sonucu hazırlanan "Kuzey Kafkasya
Tarihinden Belgeler - 1" isimli kitapta yer alan Çorum ile ilgili belgeden yola çıkarak bir film hazırlandı.
Özetle belgede yer alan, "Kafkasya'daki soykırımdan kaçan 1,5 milyon Çerkez'in bir bölümü Çorum sancağına yerleştirilir. Çorum eşrafı kente gelen Çerkezlere ev yapar, ahırına hayvan koyar ve tohum verir. Bunu duyan Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz
, Çerkezler için yaptıklarına karşılık Çorum halkına para gönderir ancak Çorumlular, 'Onlar bizim kardeşimiz. Kardeşe ev açmanın masrafı mı olur?' diyerek parayı iade eder. Çorumluların davranışından etkilenen padişah, dönemin gazetesinde Çorumlular için 'teşekkürname' yayınlatır." şeklindeki bilgiler, Padişah Abdülaziz ile Sadrazam Keçecizade Fuat Paşa rolündeki oyuncular tarafından canlandırıldı.
Çekimleri tarihi İsmet Eker Konağı'nda gerçekleştirilen filmde, Çorum halkının 1864 yılında Çerkezlerle başlayan ve günümüzde de özellikle Irak
ve Suriye
'den gelen göçmenlere yardım elini uzatmasıyla devam eden sürece dikkat çekiliyor.
Film, "Çorumlu'nun yaptığını herkes yapamaz" adıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
"Bu güzel davranışı tekrar hatırlatmak istedik"
İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Arslan, AA muhabirine, film ile Anadolu'da nesillerden nesillere aktarılan güzel davranışı tekrar hatırlatmayı amaçladıklarını söyledi.
Anadolu coğrafyasında kadim medeniyetlerin hüküm sürdüğünü, medeniyet tarihinin altın sayfalarının bu coğrafyada yazıldığını anlatan Arslan, Anadolu'nun dünyanın herhangi yerinde haksızlığa ve zulme uğrayanların sığındıkları, acılarını giderdikleri yer olduğunu vurguladı.
Bu güzel uygulamanın binlerce yıldan beri nesilden nesile aktarılmak suretiyle bugünlere geldiğine işaret eden Arslan, bugün de Ortadoğu coğrafyasındaki şartlar nedeniyle milyonlarca insanın ensar ve muhacir uygulaması kapsamında Türkiye
'ye sığındığını hatırlattı.
Arslan, 1,5 asır önce Kafkasya'da vatanlarından sürgün edilen insanların Anadolu'ya gelip bu toprakları vatan edindiğini dile getirerek, şunları kaydetti:
"Her şeylerini yaşadıkları topraklarda bırakan bu insanların bir bölümü de Çorum'a göç etmişti. Çorumlular, Kafkasya'dan gelen Çerkezlerle evini, ekmeğini, aşını paylaşmış, onların yaralarını sarmıştır. Bu insanların ihtiyaçları için Hazineden Çorum sancağına para yardımı yapılmış ancak Çorumlular parayı iade etmiştir. Biz de Anadolu'da nesillerden nesillere aktarılan bu güzel davranışı tekrar hatırlamak ve hatırlatmak istedik. Biliyoruz ki bu topraklarda yaşayan insanlar mazlum milletlerin yaralarını saracak, gözyaşlarını dindirecek ve medeniyet tarihinin altın sayfalarını yazmaya devam edecektir."
Çorum Kafkas Kültür Derneği Başkanı Nilüfer Hatice Kaya
da hazırlanan filmin önemli olduğunu belirterek, "Çerkezler olarak o günlerden bugünlere kadar birlikte, dostça ve kardeşçe yaşamaya devam ettik, hala da ediyoruz. Bu yapılanları hiçbir zaman unutmadık. Teşekkür ediyoruz." dedi.
Kafkasya,Çorum
15 Kasım 2018 Perşembe 15:17