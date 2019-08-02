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Çorum'un saklı cenneti "Gölbel" göleti havadan görüntülendi

Çorum'un saklı cenneti "Gölbel" göleti havadan görüntülendi Havadan Uzungölü andıran gölet havadan görüntülendi Gölbel göleti, keşfedilmemiş güzelliğiyle turizmcileri bekliyorÇORUM - Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı Karalargüney köyündeki Gölbel Yaylası ve Gölbel Göleti, keşfedilmemiş...

02.08.2019 09:50
Çorum'un saklı cenneti
Çorum'un saklı cenneti "Gölbel" göleti havadan görüntülendi
Havadan Uzungölü andıran gölet havadan görüntülendi
Gölbel göleti, keşfedilmemiş güzelliğiyle turizmcileri bekliyor
ÇORUM - Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı Karalargüney köyündeki Gölbel Yaylası ve Gölbel Göleti, keşfedilmemiş güzelliğiyle turizmcileri bekliyor.
Çorum'un 'saklı cenneti' diye adlandırılan ve dağlık Karalargüney köyünde bulunan Gölbel Yaylası, uzaklığı ve zorlu ulaşım şartları nedeniyle şimdiye kadar yeterince tanınmadı.
Sadece yöre halkının bildiği eşsiz güzellikteki bölge, gür ormanları ve ilginç göletiyle görenleri büyülüyor. Görünümüyle Trabzon'daki Uzungölü andıran Gölbel'de yayla ve göletin birlikte olması doyumsuz bir manzara oluşturuyor. Göl kenarındaki ahşap evler ise bu manzaraya farklı bir güzellik katıyor.

Osmancık, Çorum, Genel

Kaynak: İHA

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