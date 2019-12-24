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Çorum'un tarihi yapıtları Çoruminia'da sergilenecek

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ile Çorum Belediyesi arasında Çoruminia için imzalar atıldı.

24.12.2019 16:03 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:09 Çorum'un tarihi yapıtları Çoruminia'da sergilenecek
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ile Belediyesi arasında Çoruminia için imzalar atıldı.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın katıldığı imza töreninde Belediye Başkan Yardımcıları da hazır bulundu. OKA İl Koordinatörü Özden Özgür Yalçın'ın da yer aldığı imza töreninde kısa bir açıklama yapan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın seçimden önce açıkladıkları Çoruminia projesini hayata geçirecek olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Aşgın "Çoruminia ilimize büyük değer kazandıracak bir proje. Bu projeyi çok önemsiyoruz. Millet Bahçesinin hemen yanı başında kuracağımız Çoruminia'da ilimizin tarihi yapıtlarının minyatürleri yer alacak. Şehrimizi gezmeye gelenler Çoruminia'da küçük bir Çorum turu atmış olacaklar. OKA, projemize 1 Milyon TL gibi bir destek verecek. Bu alacağımız destek sayesinde de projemizi oldukça hızlı bir şekilde tamamlamayı ve bir en evvel hemşehrilerimizin hizmetine açmayı planlıyoruz. Çoruminia şimdiden şehrimize hayırlı olsun" dedi. - ÇORUM

Halil İbrahim Aşgın, Özgür Yalçın, Çorum, Güncel

Kaynak: İHA

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