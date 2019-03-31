Çorum'un Uğurludağ İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Çorum
'un Uğurludağ
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Remzi Torun
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Remzi Torun bin 704, MHP
adayı Zeki İpek
bin 12, İYİ Parti
adayı Orhan Torun
25 oy aldı.
-Torun'un öz geçmişi
Remzi Torun, 15 Haziran 1975 yılında Uğurludağ'da doğdu.
Vatani görevinin ardından Almanya
'ya giden Torun, 2001-2008'de Almanya Türk Federasyonu'na bağlı Bremen Türk Aileler Birliği'nde çeşitli görevlerde bulundu.
2009 yılında memleketine dönen ve 2014 yılında MHP'den Uğurludağ Belediye Başkanlığına seçilen Torun, bir süre sonra partisininden istifa ederek, AK Parti'ye geçti.
Remzi Torun, evli ve 3 çocuk babası.
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Kaynak: AA