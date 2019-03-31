31 Mart 2019, 20:29
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Çorum'un Uğurludağ İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Çorum

Çorum'un Uğurludağ ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Remzi Torun kazandı.

Çorum'un Uğurludağ ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Remzi Torun kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Remzi Torun bin 704, MHP adayı Zeki İpek bin 12, İYİ Parti adayı Orhan Torun 25 oy aldı.

-Torun'un öz geçmişi

Remzi Torun, 15 Haziran 1975 yılında Uğurludağ'da doğdu.

Vatani görevinin ardından Almanya'ya giden Torun, 2001-2008'de Almanya Türk Federasyonu'na bağlı Bremen Türk Aileler Birliği'nde çeşitli görevlerde bulundu.

2009 yılında memleketine dönen ve 2014 yılında MHP'den Uğurludağ Belediye Başkanlığına seçilen Torun, bir süre sonra partisininden istifa ederek, AK Parti'ye geçti.

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Kaynak: AA