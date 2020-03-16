Çorum Valiliği'nden 'corona virüs' açıklaması
Çorum Valiliği, kentte şu ana kadar yeni tip corona virüs (Kovid-19) testi yapılan 35 kişinin sonuçlarının negatif olduğunu, 5 kişinin sonuçlarının beklendiğini bildirdi.
16.03.2020 18:20 | Son Güncelleme: 16.03.2020 18:20
Çorum Valiliği, kentte şu ana kadar yeni tip corona virüs (Kovid-19) testi yapılan 35 kişinin sonuçlarının negatif olduğunu, 5 kişinin sonuçlarının beklendiğini bildirdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Çin'de başlayıp dünyaya yayılan corona virüs salgınıyla mücadelenin Türkiye 'de aralıksız devam ettiği belirtildi.
Çorum'da corona virüs şüphesi ile sağlık kuruluşlarına başvuran hasta sayısının 91 olduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Yatış verilmeden gerekli bilgilendirmeler yapılarak acil servisten taburcu edilen hasta sayısı 49, yatış verilen hasta sayısı 42, yatış sonrasında taburcu edilen 34, çalışılan 2019nCoV-PCR testi sayısı 40, pozitif 2019nCoV-PCR testi sayısı 0, negatif 2019nCoV-PCR testi sayısı 35, sonuç beklenen 2019nCoV-PCR testi sayısı 5, an itibarıyla serviste takip edilen hasta sayısı 8, an itibarıyla acil serviste değerlendirilen hasta sayısı 0'dır. Vatandaşlarımızın sağlık kuruluşlarınca tespit edilen tedbirleri eksiksiz uygulamalarını, özellikle yurt dışından gelen, umre dönüşü yapan kişilerin belirlenen tedbir ve hijyen uygulamalarını kusursuz yerine getirmelerini bekliyor ve arzu ediyoruz. Çok şükür ki ilimizde bugüne kadar virüs bulgusuna rastlanılmamıştır."
(İHA)
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Çin'de başlayıp dünyaya yayılan corona virüs salgınıyla mücadelenin Türkiye 'de aralıksız devam ettiği belirtildi.
Çorum'da corona virüs şüphesi ile sağlık kuruluşlarına başvuran hasta sayısının 91 olduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Yatış verilmeden gerekli bilgilendirmeler yapılarak acil servisten taburcu edilen hasta sayısı 49, yatış verilen hasta sayısı 42, yatış sonrasında taburcu edilen 34, çalışılan 2019nCoV-PCR testi sayısı 40, pozitif 2019nCoV-PCR testi sayısı 0, negatif 2019nCoV-PCR testi sayısı 35, sonuç beklenen 2019nCoV-PCR testi sayısı 5, an itibarıyla serviste takip edilen hasta sayısı 8, an itibarıyla acil serviste değerlendirilen hasta sayısı 0'dır. Vatandaşlarımızın sağlık kuruluşlarınca tespit edilen tedbirleri eksiksiz uygulamalarını, özellikle yurt dışından gelen, umre dönüşü yapan kişilerin belirlenen tedbir ve hijyen uygulamalarını kusursuz yerine getirmelerini bekliyor ve arzu ediyoruz. Çok şükür ki ilimizde bugüne kadar virüs bulgusuna rastlanılmamıştır."
(İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Çorum Valiliği, Türkiye, Çorum, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Sunucu Burak Akkul, koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan duyurdu
Güncel
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu
Güncel
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti
Güncel
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Güncel
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
Güncel
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti
Güncel
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
Güncel
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti