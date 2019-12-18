Çorum Valiliği'nden kimlik ve sürücü belgesi açıklaması

Çorum Valiliği, son günlerde T.C. kimlik kartı ve sürücü belgesi yenileme sürelerinin 2019 yılı sonunda dolacağı yönündeki iddialarla ilgili açıklama yaptı.



Son zamanlarda, T.C. kimlik kartı ve sürücü belgesi yenileme sürelerinin 2019 yılı sonunda dolacağı yönünde bir söylenti yayıldığı ve bu nedenle vatandaşların nüfus müdürlüklerine yoğun bir şekilde başvuruda bulunduklarının ifade edilidği açıklama da, şu ifadelere yer verildi;



"Gerek T.C. kimlik kartlarında gerekse eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesinde kesin bir süre bulunmayıp değiştirme işlemleri 2019 yılından sonra da devam edecektir. Eski nüfus cüzdanları ve sürücü belgeleri yenisi ile değiştirilinceye kadar geçerli olacaktır. Vatandaşlarımızın resmi makamların açıklamaları dışında yayılan söylentilere itibar etmemeleri kendi menfaatlerine olacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" - ÇORUM

Kaynak: İHA