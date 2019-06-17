17.06.2019 14:27
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Çorum Valiliğinden yağış uyarısı

Çorum Valiliğinden yağış uyarısı

Çorum ve çevresinde bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Çorum ve çevresinde bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Çorum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, bugün ikindi saatlerinden itibaren gün boyu aralıklarla şiddetli yağış görülebileceği konusunda uyarıda bulunuldu.

Yapılan açıklamada Çorum'un yanı sıra Kastamonu, Ordu ve Sinop'un iç kesimleri ile Tokat çevrelerinde de kuvvetli yağışların görülebileceğine dikkat çekildi.

Açıklamada, ani lokal sel ve su baskını, yıldırım, lokal dolu yağışları, kısa süreli kuvvetli rüzgar ve bunlara bağlı olarak ulaşımda aksamaların yaşanabileceğinin altı çizilerek, vatandaşlardan tedbirlerini almaları istendi.
Kaynak: AA
Çorum, Güncel

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