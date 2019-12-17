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Çorum Valisi Çiftçi AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

17.12.2019 16:03 | Son Güncelleme: 17.12.2019 16:05
Valisi Mustafa Çiftçi, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, , yaşam ve kategorilerindeki fotoğrafları inceleyerek bilgi alan Çiftçi, daha sonra oylama yaptı.
Haber kategorisinde, Mehmetçiğin Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırdığı Tel Halaf bölgesinde bir çocuğa şeker ikram ettiği, Behçet Alkan tarafından çekilen "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" başlıklı fotoğrafa oy veren Çiftçi, yaşamda Cem Genco'nun "Luceyn'in yüzü Türkiye'de gülüyor", sporda ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" adlı fotoğraflarını seçti.
Çalışmada emeği geçenleri tebrik eden Çiftçi, "Her kategoride harika fotoğraflar çekilmiş. Güzel bir çalışma olmuş. İtiraf etmeliyim ki zorlanarak oyumu kullandım. Uluslararası öneme sahip fotoğraflar var ve bunlar bir mesaj veriyor. Suriye'de varil bombası atılmasıyla yüzünün bir kısmı yaralanan çocuğun durumu beni çok etkiledi. Yine Milli Takım'ımızın Fransa maçında gösterdiği refleks de dikkat çekiyor. Bunlar hem haber alanında hem de hayatın değişik alanında mesaj içerikli fotoğraflar." diye konuştu.
Çorum Valisi Çiftçi AA'nın

Mustafa Yalçın, Çorum, Güncel

Kaynak: AA


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