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Çorum ve Kastamonu'da sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Çorum ve Kastamonu'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi.

19.03.2020 22:02 | Son Güncelleme: 19.03.2020 22:02
Çorum ve Kastamonu'da sağlık çalışanlarına alkışlı destek
Çorum ve Kastamonu 'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi.
Sosyal medya üzerinden haberleşen vatandaşlar saat 21.00'de evlerinin balkonları ve camlarına çıktı.
Vatandaşlar alkışlarla sağlık çalışanlarına moral verdi. Bazı vatandaşlar alkışın yanı sıra ev ve iş yerlenin ışıklarını da bir dakika boyunca yakıp söndürdü.
Bu sırada yoldan geçen araçlar da korna çalarak vatandaşlara destek verdi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Kastamonu, Çorum, Sağlık

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